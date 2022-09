Mara Maionchi è sposata ? Tutto sulla donna che ha scoperto un sacco di “stelle”

Conoscete Mara Maionchi? La donna che ha scoperto molti volti noti dello spettacolo, ecco qualche indiscrezione sul suo conto.

Nata a Bologna il 22 aprile del 1941, Mara Maionchi dopo l’esame di maturità si iscrisse all’università ma con scarsissimi risultati ragion per cui decise di abbandonare gli studi ed iniziare a lavorare. Nel 1959 inizia a piccoli passi a farsi strada nel mondo della discografia e ad intraprendere un percorso politico, per 3 anni ha ricoperto il ruolo di Assessore ai Servizi Sociali nel Comune di San Fermi della Battaglia (Como). Nel frattempo continua ad avere agganci nel mondo della discografia e raggiunge il successo nel 2000.

Mara è un punto di riferimento per moltissime stelle dello spettacolo dal momento che ha scoperto diversi talenti nel corso degli anni, ricordiamo tra questi Tiziano Ferro, Umberto Tozzi, Gianna Nannini, Mia Martini e tanti altri ancora.

Negli anni sono state tantissime le collaborazioni, in numerosi programmi televisivi di caratura internazionale e nazionale. Tutti la conoscono e la ricordano come giudice del fortunato programma X Factor, grazie al quale ha potuto portare al successo diversi volti moderni della musica.

Forse non tutti sanno che Mara Maionchi è sposata da oltre 30 anni con Alberto Salerno, paroliere e discografico con il quale fondò l’etichetta Nisa. Dopo il matrimonio hanno avuto due figlie gemelle, Camilla e Giulia che a loro volta li hanno resi nonni di tre bellissimi nipotini.

Il matrimonio con Salerno è stato segnato da un tradimento dopo la nascita delle bambine, in un’intervista, con la sua solita ironia, la Maionchi, trattando l’argomento disse: “Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui.“

Questa sera alle 21.20, in prima serata su Rai 2, andrà in onda “Nudi per la vita”, uno show che insegna alle persone a vivere secondo la prevenzione. Gli esami di rutine specie quelli anti tumorali possono evitare spiacevoli e gravi situazioni. Il programma condotto da Mara Maionchi tratterà temi importanti ma con l’ironia di sempre della discografica.

FRANCESCO TOTTI : “NON SONO STATO IO A TRADIRE” IL VIDEO