Mina Settembre 2, la Rai cambia tutto all’ultimo minuto: pubblico pietrificato dalla decisione

Mina Settembre sta per tornare su Rai 1 con tante novità, una è già stata condivisa con il pubblico che è rimasto a bocca aperta

È una delle serie più amate dal pubblico italiano che non vede l’ora di tornare a seguirla in prima serata su Rai 1. Stiamo parlando di Mina Settembre, che vede come protagonista Serena Rossi nel ruolo di Mina.

La sua bravura e il suo talento hanno conquistato molti fan che sono pronti a rimanere attaccati al piccolo schermo per scoprire tutti i dettagli della fiction.

Mina Settembre, la serie tv più amata dagli italiani

Sta per tornare ad emozionare i fan. E’ tutto pronto per l’inizio di Mina Settembre, la serie tv più amata dagli italiani che con la prima stagione ha conquistato milioni di telespettatori.

La fiction è tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni e unisce la commedia, il dramma, il giallo e il romanticismo. È una di quelle serie che affronta vicende difficili dove la protagonista Mina Settembre è un’assistente sociale con una vita sentimentale complicata.

La seconda stagione in arrivo su Rai 1 vedrà il lavoro difficile nel consultorio di Mina che continua ad avere dei problemi con l’ex marito e Domenico.

Proprio Serena Rossi riguardo alla fiction ha affermato in un’intervista riportata da Tvserial.it

grata a questo progetto perché mi ha permesso in un anno così difficile in cui la parola ‘condivisione’ non era proprio pensata, di condividere quest’esperienza insieme a tante altre persone.

La decisione della Rai

A poche settimane dall’inizio della stagione, la Rai ha preso una decisione che ha spiazzato i telespettatori. Si tratta della scelta del giorno della partenza.

Nonostante le elezioni, l’azienda ha riferito che il 25 settembre sarà la data d’inizio. Dal momento che quel giorno sono aperti anche i seggi, la Rai manderà in onda la puntata a partire dalle 20:35 invece delle 21:15.

Una volta terminati gli episodi, gli italiani potranno seguire lo spoglio con Bruno Vespa su “Porta a porta” che è previsto dalle 23:00. Il motivo di tale decisione? Una visione positiva per quanto riguarda il numero di ascolti e share che sarà senza dubbio il più alto degli ultimi anni.

