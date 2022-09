“Pomeriggio 5”, in diretta la verità sulla morte della Regina: la reazione terribile di Barbara D’Urso

“Pomeriggio 5”, in diretta arriva la verità sulla morte della regina Elisabetta II: Barbara D’Urso è rimasta pietrificata dall’annuncio

Le trasmissioni di ogni genere, di fronte all’annuncio della morte della regina Elisabetta II, hanno dovuto rivedere interamente le rispettive scalette. Fino al giorno dei funerali di Stato della sovrana (previsti per il prossimo 19 settembre), con ogni probabilità, in televisione non si parlerà d’altro che di lei.

Stanno facendo molto scalpore, a questo proposito, le immagini che ritraggono William, Kate, Harry e Meghan all’esterno del castello di Windsor. Il principe e la principessa del Galles, raggiunti dal fratello e dalla consorte, hanno osservato commossi i tributi che il popolo britannico ha reso alla compianta Elisabetta..

A “Pomeriggio Cinque”, durante l’appuntamento di lunedì 12 settembre, i discorsi degli ospiti si sono ovviamente focalizzati sulla coppia maggiormente scandalistica della Royal Family, e cioè quella formata da Harry e dalla Markle.

Tuttavia, ancor più clamorosa dell’apparizione pubblica della coppia è risultata essere la verità concernente la morte di Elisabetta II. Quanto riferito dall’inviata in collegamento dal Regno Unito ha letteralmente gelato la conduttrice Barbara D’Urso.

"Pomeriggio 5", la verità sulla morte della Regina gela Barbara D'Urso: è emerso tutto in diretta

Gli analisti di “Pomeriggio Cinque” hanno a lungo discusso in merito all’eventuale presenza di Meghan Markle ai funerali di Stato della regina Elisabetta II. Stando al parere esternato dagli ospiti del talk, la partecipazione della consorte di Harry non dovrebbe essere minimamente messa in discussione.

Degna di menzione è la critica che Samantha De Grenet, in collegamento con la D’Urso, ha rivolto alla chiacchieratissima Meghan. Rispetto alla cognata Kate Middleton, a detta della showgirl, l’attrice avrebbe assunto un atteggiamento tutt’altro che spontaneo.

“Kate è stata padrona della scena, lei come al solito è stata una brava attrice” – ha spiegato l’ospite, prima di rincarare la dose aggiungendo – “si è comportata da orfanella tornata a casa“. Un’opinione che non tutti i presenti in studio hanno condiviso, in quanto, a detta di alcuni, la Markle si sarebbe semplicemente sentita in difficoltà alla luce dei trascorsi con la Royal Family.

Nel bel mezzo della puntata, come se non bastasse, l’inviata in collegamento dal Regno Unito ha preso la parola per informare Barbara D’Urso in merito ad una questione a dir poco clamorosa. In studio, le reazioni non si sono fatte attendere.

"La morte della Regina? In realtà…": le parole dell'inviata gelano Barbara D'Urso

Le parole dell’inviata di Barbara D’Urso non hanno lasciato spazio a dubbi: la morte della Regina sarebbe arrivata all’improvviso e senza nessun tipo di previsione. Le motivazioni che si celano dietro questa teoria, a detta della giornalista, sarebbero più che solide.

“Se ci fate caso, la macchina che trasporta il feretro è una Mercedesz. Questo va contro le abitudini della regina, da sempre abituata a viaggiare a bordo di auto inglesi”.

Quanto sostenuto dall’inviata evidenzierebbe quanto la morte di Elisabetta II, in realtà, abbia colto impreparata la Royal Family. Ciò nonostante, la conduttrice non è parsa disposta a credere ad una simile ipotesi: “possibile che non siano stati in grado di trovare un’altra auto? Era la regina!“.

