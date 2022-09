Il feretro della regina è arrivato nella Cattedrale di St Giles mentre a Londra Carlo entra per la prima volta in Parlamento da re.

Continua il viaggio della Regina nel suo regno. Ora, il feretro della Regina Elisabetta II è arrivato ad Edimburgo nella Cattedrale di St Giles. Qui per la prima volta verrà esposta al pubblico in omaggio al popolo. Un corteo silenzioso e solenne che, al suono della cornamusa del Royal Regiment of Scotland segue la famiglia reale. Infatti, a piedi il Re Carlo, come primogenito erede della sovrana e gli altri figli la principessa reale Anna, i principi Andrea ed Edoardo.

Il carro funebre si muove scortato sui due lati e segnando il passo con la divisa tradizionale fatta con il kilt. Militari, ufficiali delle varie armi sono in divisa con la giubba rossa della divisa reale e il colbacco alto e nero. Migliaia di persone sono affluite nelle strade di Edimburdgo per seguire il corteo dell’amata regina venuta a mancare.

Carlo III, da re, per la prima volta a Westminster, il parlamento britannico

Dopo uno squillo di trombe e la proclamazione, il Re Carlo III fa il suo primo passo nel Parlamento britannico in veste di sovrano del Paese. Accompagnato dalla regina consorte Camilla, Carlo III ha ricevuto una vasta rappresentanza delle due Camere, riunite in una sala dell’ala dell’edificio occupata dalle due Camere. Nel palazzo di Westminster si sono quindi rivolti i messaggi di condoglianze dei Presidenti delle due camere per la morte della Regina Elisabetta II.

Il ricordo di Carlo richiama agli alti valori morali della madre, della sua “dedizione insuperabile” nei confronti del regno. I presenti al Palazzo di Westminster sono vestiti a lutto e i funzionari dello staff con costumi tradizionali. Il cerimoniale legato al feretro della regina prosegue verso il primo palazzo di Holyroodhouse dove sarà possibile fare il primo omaggio pubblico alla Regina Elisabetta.

