Storie Italiane, per Eleonora Daniele solo lacrime di commozione: “dopo anni ce l’abbiamo fatta”

“Storie Italiane” apre le porte ad una nuova edizione guidata ormai da anni dalla conduttrice Eleonora Daniele: la prima novità è stata svelata

Eleonora Daniele è tornata su Rai 1 con una nuova stagione di “Storie Italiane” e tanti fatti da raccontare. La prima puntata è andata in onda il 12 settembre ed è stata seguita da un numero alto di persone che non hanno potuto fare a meno di restare attaccate al televisore come ai vecchi tempi.

Un turbine di emozioni ha travolto la conduttrice che nel corso della seconda parte ha rivelato la prima novità prevista per la trasmissione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Storie italiane, il successo della trasmissione

Ancora una volta la Rai ha scelto Eleonora Daniele come conduttrice di “Storie italiane”, programma di cronaca e attualità in onda dal lunedì al venerdì du Rai 1.

Visto il successo degli anni passati, la produzione ha deciso di proseguire con la stessa formula. Quindi la conduttrice continuerà ad unire attualità, cronaca e mondo dello spettacolo in un solo programma, rispettando i tempi e le sezioni nel corso delle varie puntate.

L’appuntamento sarà suddiviso in tre parti e l’ultima prevederà l’intervista ad un vip o esponente politico. La trasmissione terminerà come di consueto a giugno.

La prima novità

Il pubblico non vedeva l’ora di tornare a seguire Eleonora Daniele e il suo programma su Rai 1 “Storie italiane” dove già nella prima puntata non sono mancati sorprese e colpi di scena.

La conduttrice si è presentata in studio elegante e di classe, come sempre dal solito, indossando un tailleur blu e un sorriso smagliante che ha conquistato i telespettatori e gli ospiti in trasmissione.

Solare e raggiante, la Daniele ha voluto dedicare il primo appuntamento ad un’iconda di stile e grandiosità: la regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre 2022.

La presentatrice ha aperto il programma con una dichiarazione d’amore nei confronti del pubblico, affermando

Stare in questo studio e raccontare le vostre storie è una gioia immensa

Emozione e commozione non sono mancate, soprattutto quando è stata mostrata la novità dell’anno che ha lasciato i presenti a bocca aperta. Eleonora Daniele ha spiegato che a partire da questa stagione, condurrà la seconda sezione delle puntate in un’altra parte dello studio. Eccitata e con gli occhi lucidi ha riferito

VI MOSTRO L’ALTRA PARTE DELLA MELA, L’ALTRA PARTE DEL NOSTRO STUDIO CHE SI è INGRANDITO QUEST’ANNO E RINGRAZIO TUTTI I TECNICI DELLA RAI E COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO AD ALLARGARLO.

Poi ha aggiunto

SIAMO TORNATI COME ERAVAMO UN TEMPO, PRIMA DEL COVID. pER CUI CI TENEVO A PORTARE ALCUNI COLLEGAMENTI QUA E A PARLARE IN QUESTA SECONDA PARTE CHE ARRIVERANNO PIANO PIANO.

In quel momento in studio con Eleonora Daniele era presente Marisella Federici che con una certa contentezza si è congratulata con la presentatrice ed ha augurato un grande in bocca al lupo per la stagione appena iniziata. Poi insieme hanno ripreso a parlare dell’argomento del momento e in particolare del patrimonio della Queen d’Inghilterra.

