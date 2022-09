Tomaso Trussardi rivede Michelle, le figlie non c’entrano. Il VIDEO spiega tutto: clamoroso!

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si rivedono, questa volta le figlie non c’entrano: il video è un colpo al cuore per i fan della coppia!

Hanno fatto innamorare il pubblico per via della loro storia d’amore d’altri tempi. Lei mamma della piccola Aurora e con un matrimonio fallito alle spalle, lui imprenditore di successo che, in maniera del tutto sorprendente, era riuscito a far breccia nel suo cuore.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno rappresentato, per diverso tempo, la coppia che ha fatto maggiormente sognare i fan. La svizzera, che al fianco dell’imprenditore appariva davvero al settimo cielo, non è riuscita a scrivere il suo “per sempre” neanche in questa seconda occasione.

Eppure, i rapporti tra Michelle e Tomaso appaiono più che lontani dall’essere dei semplici rapporti di circostanza. Il video che la Hunziker ha pubblicato di recente, in realtà, non può far a meno di scatenare una marea di riflessioni.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è davvero finita? Il VIDEO non lascia spazio a dubbi

Il bene più prezioso che gli ex coniugi si ritrovano a condividere sono, ovviamente, le figlie Sole e Celeste. Sia mamma Michelle che papà Tomaso, d’altra parte, non mancano di utilizzare i social proprio per testimoniare al pubblico l’immenso amore provato per le bambine.

Eppure, come il recente video condiviso dalla Hunziker nelle Instagram stories non manca di suggerire, la conduttrice e l’imprenditore si vedrebbero regolarmente, e non certo per trascorrere del tempo con le figlie.

Ma cosa si cela dietro questo apparente riavvicinamento della coppia? Lo screenshot riportato di seguito mostra tutti i dettagli dell’affaire più chiacchierato degli ultimi mesi.

La conduttrice rivede l’ex marito, il motivo è LUI: finalmente è tornato dalla “mamma”

Finalmente, dopo alcune settimane di separazione, Michelle Hunziker ha potuto riabbracciare l’adorato cane Odino, acquistato tempo fa insieme all’ormai ex marito Tomaso Trussardi. Il cane, che vive con l’imprenditore, è tornato tra le braccia della sua “mamma” riempiendola di attenzioni.

Molto probabilmente, è stato tomaso stesso ad aver portato il cucciolo dalla sua ex moglie affinché potesse trascorrere del tempo con lei.

Oltre a condividere l’amore per le due figlie, dunque, la Hunziker e Trussardi si incontrano periodicamente anche per il bene di Odino. Il cucciolo, infatti, necessita delle attenzioni di entrambi i suoi padroni.

