A distanza di pochi giorni dal decesso della Regina Elisabetta, William si è lasciato andare con un gesto drammatico: il reale sta soffrendo molto.

Perdere un parente, è sempre un dolore terribile che lascia un vuoto incolmabile.

Ben lo sanno i Royal inglesi in questi giorni, nel dramma per la scomparsa della Regina Elisabetta. Lo scorso giovedì 8 settembre, la Sovrana più longeva della storia della monarchia inglese ha esalato l’ultimo respiro gettando tutta la Royal Family e i sudditi nel dispiacere più grande: 96 anni, di cui 70 trascorsi sul trono, è una figura talmente amata che la sua morte ha sconvolto il mondo.

In questi giorni non si parla d’altro: la nomina di Carlo a Re ha ulteriormente puntato i riflettori sui Royal. In questo contesto così movimento, spunta un doloroso gesto di William, straziato dal dispiacere per la perdita della nonna.

William, dopo la morte della Regina: il gesto drammatico

Un commuovente messaggio per ricordare la Regina del Regno Unito e il suo temperamento di ferro. William si è lasciato andare sui social condividendo parole toccanti in memoria di Sua Maestà.

Alla Sovrana ha dedicato l’ultimo post della sua pagina ufficiale di Instagram. Post in cui ha ricordato come per lui non fosse solo la Regina, ma anche la sua nonnina.

“Grannie”, il soprannome con cui la ricorda. Il reale ha postato un lungo messaggio in memoria della 96enne, dimostrando quando il tremendo lutto lo stia segnando. Oltre al dispiacere, la scomparsa della Regina cambia molte cose a Palazzo e William è coinvolto in questo.

William dopo il tremendo lutto: la sua esistenza cambia

Da Duca di Cambridge a Principe del Galles. Questa la trasformazione del titolo di William a seguito dell’ascesa al trono del padre Carlo.

Un cambiamento importante in cui è trascinata anche la moglie Kate Middleton, diventata così Principessa del Galles: la loro pagina Instagram congiunta riporta già il loro nuovo nome. Proprio qui, William ha ricordato la nonna con il lungo post.

mentre soffro per la perdita, mi sento infinitamente grato

Le parole strazianti e al contempo dolcissime del reale, con cui ha dimostrato l’affetto infinito provato per la nonna.

FRANCESCO TOTTI: “NON SONO STATO IO A TRADIRE” IL VIDEO