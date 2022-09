Aurora Ramazzotti, il VIDEO in cui svela la verità: “ne ero consapevole, è stata una mia scelta”. Pubblico ammutolito

Aurora Ramazzotti torna a far parlare di sé sui social: di recente è emerso un video assurdo che riguarda proprio la figlia di Michelle ed Eros

Occhi puntati sulla 26enne figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che (stando ai rumors diffusi da Chi) sarebbe in attesa del suo primo figlio. Una voce non ancora confermata dalla diretta interessata, che continua a condurre la sua vita di sempre non rinunciando al contatto quotidiano con i fan.

Aurora Ramazzotti, d’altra parte, è seguitissima su tutte le piattaforme social. In particolare, la giovane conduttrice è divenuta una vera star all’interno di Instagram, dove il suo pubblico di seguaci arriva a sfiorare i 2 milioni e mezzo di fan.

Aurora Ramazzotti si sfoga sui social: la figlia di Eros e Michelle ha parlato chiaro a tutti i suoi fan

Da sempre la sua vita privata è sotto la lente d’ingrandimento. Essere figlia di due star famosissime come Eros e Michelle, d’altra parte, ha comportato parecchie conseguenze nella vita della Ramazzotti.

I media hanno iniziato ad interessarsi alla modella addirittura prima che quest’ultima venisse al mondo. Di recente, come se non bastasse, i rumors di una presunta gravidanza non hanno fatto altro che accentuare ulteriormente le attenzioni sulla Ramazzotti.

Solamente qualche settimana fa, a questo proposito, la giovane Aurora non mancava di affrontare una questione a dir poco spinosa attraverso un video destinato a diventare virale. Nella clip, recentemente condivisa dalla pagina Instagram Superguidatv, la conduttrice ammetteva la sua verità.

Il VIDEO sconvolgente della conduttrice: “ne ero consapevole, è stata una mia scelta”

Nel video che vi proponiamo di seguito, una furiosa Aurora Ramazzotti si difendeva dalle critiche rivoltegli dagli haters. La conduttrice, stanca di sentirsi definire una “raccomandata“, era letteralmente esplosa contro il popolo del web.

“quella di lavorare in tv è stata una mia scelta. ero consapevole delle critiche che sarebbero arrivate, ma volevo farmi conoscere per quella che sono veramente”.

La Ramazzotti, con classe e maturità, ammise di aver sempre dovuto lottare contro le critiche che, fin dagli esordi, hanno accompagnato il suo percorso professionale. Per la figlia di Eros e Michelle, senza ombra di dubbio, la carriera in tv non potrà che essere una strada in perenne salita.

