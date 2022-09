“Non pensavo potesse succedere” Chiara Ferragni, racconto straziante strappa il cuore

Chiara Ferragni fa sciogliere tutti sui social: il suo racconto così intimo e sentito mostra la parte più bella di sé. Ecco di cosa di tratta

Non c’è cosa che Chiara Ferragni faccia e che non passi inosservata ai social e ai giornali, di gossip e non solo. Dal selfie con Mattarella agli abiti, ai momenti con Fedez e con i suoi bambini. C’è però un racconto che l’imprenditrice digitale ha fatto questa estate che in molti si sono persi.

È un momento intimo che la moglie del rapper di Rozzano ha voluto condividere con i suoi fan. Non che i più non conoscessero già i fatti, ma “La Ferri” ha voluto andare più nei dettagli e concedersi un momento tutto suo con i follower di Tik Tok.

Una storia intensa e piena di dettagli su Tik Tok

Chiara Ferragni con quattro video ha raccontato come ha conosciuto il suo “Fede” e come si sono evolute le cose dal 2014 ad oggi che oltre ad un matrimonio e due figli, hanno affrontato i mesi più difficili insieme, quelli della malattia del marito.

L’influencer cerca di raccontare tutto in modo molto romantico: dal 2014 quando per la prima volta, a Los Angeles, dove viveva, vide la foto del rapper sulla copertina di Rolling Stone al dicembre del 2015 quando i due si incontrano per la prima volta. Entrambi fidanzati, Chiara e Federico si vedono insieme ad amici per capire “se si poteva magari in futuro lavorare insieme”.

Fedez rimane nella mente della Ferragni che in un momento in cui le cose non andavano con il suo compagno, immagina di frequentare un giorno un ragazzo italiano che l’avrebbe capita sicuramente di più.

Chiara Ferragni e la storia con Fedez: “Mi piaceva che..”

Come la coppia ha più volte raccontato, tutto inizia grazie alla canzone di Fedez insieme a J-Ax “Vorrei ma non posto”. I due iniziano a scriversi e a scambiarsi messaggi.

Nel suo racconto la Ferragni fa sciogliere tutti:

“Fede diventa un po’ più serio e iniziamo a parlare nei messaggi diretti di Instagram, lui mi chiede di uscire a bere qualcosa o a cena: in quel momento ero single, non pensavo potesse essere il ragazzo per me, ma mi piaceva che si sbilanciasse così”.

Poi il primo appuntamento, un mazzo di fiori gigante per l’influencer, una intera settimana solo a parlare, senza potersi sfiorare per via della malattia “che si chiama bocca mani piedi” come insieme a Fedez ha raccontato, le prime paparazzate e poi quello che tutti conosciamo, dalla proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona nel 2016 ed una fantastica famiglia costruita insieme.

