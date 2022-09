Elisabetta II: le curiosità sulla lettera che non può essere letta fino al 2085

Prosegue il lungo addio alla sovrana simbolo del Regno Unito: il feretro è stato oggi accolto nella cattedrale di St Giles.

Un corteo solenne ha accompagnato il feretro della regina Elisabetta II alla cattedrale di St Giles, in Scozia. Accolta da domenica 11 settembre tra le mura del Palazzo di Holyroodhouse, la sovrana lascerà Edimburgo questo pomeriggio di questo martedì 13 settembre.

Queen Elizabeth II left a sealed letter in Sydney, Australia that cannot be read before 2085.

The monarch wrote the letter in 1986. pic.twitter.com/fOVqWX7tCG

