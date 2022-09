Fabrizio Corona sparisce da tutto: dopo l’affaire “Blasi-Totti” l’ex re dei paparazzi ha commesso un gesto a dir poco assurdo!

Nelle ultime ore si era guadagnato nuovamente l’attenzione mediatica per via delle insinuazioni relative alla coppia più chiacchierata dell’estate. Con Ilary Blasi e Francesco Totti, Fabrizio Corona non è mai riuscito ad instaurare dei buoni rapporti.

In passato, l’ex di Belen Rodriguez era più volte salito alla ribalta per via della paparazzata a Totti, risalente a pochi mesi prima del matrimonio. A detta di Corona, il calciatore avrebbe avuto una scappatella con la nota showgirl Flavia Vento proprio mentre Ilary era in attesa del suo primo figlio.

Di recente, anche a fronte della separazione dei due coniugi, l’ex paparazzo è tornato a parlare dell’affaire che sta facendo discutere letteralmente tutti. Questa volta, tuttavia, le rivelazioni di Corona potrebbero seriamente compromettere l’immagine pubblica di Francesco e Ilary.

Fabrizio Corona sgancia la bomba: tutti i tradimenti di Francesco Totti ai danni di Ilary

Tra l’ex compagno di Belen e i due coniugi, proprio nelle scorse ore, iniziava una faida social destinata ad ingigantirsi sempre di più.

Corona, tramite il proprio profilo di Instagram, aveva infatti iniziato a postare immagini di una giovane ragazza che, a detta di Fabrizio, avrebbe avuto una tresca proprio con l’ex marito della Blasi.

A queste immagini si era poi aggiunto un messaggio audio in cui un’ulteriore donna affermava di avere prove che, qualora fossero state rese pubbliche, avrebbero potuto mettere in seria difficoltà il “pupone”.

Eppure, proprio nel momento in cui la diatriba sembrava entrata nel vivo, Fabrizio ha preso una decisione che ha lasciato di sasso il pubblico dei social. Controllando il suo profilo ufficiale, infatti, si apprende una verità a dir poco inaspettata.

Fabrizio Corona “addio”: dopo la vicenda Totti sparisce da tutto

La pagina Instagram ufficiale di Fabrizio Corona non esiste più. Dopo la vicenda che ha visto coinvolti i coniugi Totti, l’ex re dei paparazzi ha deciso di sparire dai social e di cancellare qualunque traccia delle sue recenti insinuazioni sull’ex calciatore.

Ma cosa si nasconde dietro ad un simile gesto? è stato corona stesso a voler porre fine alla faida? oppure francesco totti sarebbe passato al contrattacco per vie legali?

Per il momento nulla è stato ancora chiarito. L’ex re dei paparazzi, scomparso da tutto, troverà sicuramente il modo di spiegare come siano andate veramente le cose.

FABRIZIO CORONA, LA VERITA’ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE