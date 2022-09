Fabrizio Corona non si ferma e rilancia: fa piangere tutti..

Fabrizio Corona non dimentica. Ecco che ora per lui è arrivato il momento di “scoperchiare” il vaso. Totti ed Ilary tremano?

I rancori si sa non vengono messi da parte per sempre e quando è il momento giusto tornano a galla in modo prepotente. È quello che sta accadendo in questi giorni a Fabrizio Corona che di tempo ne ha aspettato e adesso non solo si toglie qualche sassolino dalla scarpa ma passa al contrattacco contro una delle coppie che più di tutti, negli anni, lo ha osteggiato con i suoi scoop da paparazzo.

Parliamo ovviamente di Francesco Totti ed Ilary Blasi che ora che hanno posto fine al loro matrimonio sono costantemente sotto gli occhi del gossip e l’ex re dei paparazzi passa all’azione. Per loro ha riservato una vendetta che pare essere super piccante.

L’archivio di foto ed i tradimenti di una vita

Un archivio pieno di foto che documenterebbe tutte le scappatelle di Francesco Totti e forse anche quelle dell’ex moglie Ilary Blasi nel corso dei loro 20 anni insieme. È questo quello che ha lasciato intendere Fabrizio Corona con un suo post su Instagram a seguito dell’intervista esclusiva rilasciata dal Pupone al Corriere della Sera.

Se Totti accusa Ilary di essere stata lei la prima a tradire, l’ex paparazzo precisa: si tradiscono da anni, entrambi, promettendo di dire tutta la verità sui tradimenti che ci sono stati tra i due nel corso del tempo.

“Ora tutti cominciano a capire un po’ di cose” ha scritto Corona precisando che quella dell’ex calciatore e dell’ex letterina non è stata una fiaba d’amore ma solo “una storia costruita e gestita per interessi comuni”. Poi avverte, definendo Ilary una Caciottara, che è arrivato il momento di raccontare la verità e scoperchiare il vaso.

Fabrizio Corona ed il primo indizio su Ilary

Inizia subito Fabrizio Corona pubblicando una foto di una giovane, una certa Martina che sarebbe tra le amanti di Totti. E poi ieri, un altro indizio, il primo dice l’ex re dei paparazzi, svelato tramite le sue Instagram Story.

Questa volta si concentra su Ilary che dopo aver mangiato le tagliatelle a casa della nonna, sarebbe andata a Milano a casa della sua agente che avrebbe ripreso tutti tranne lei:

“C’era anche Jack la furia che l’ha salutata con un paio di (corna). Poi è arrivato qualcuno proprio noto ora alle cronache. NOI C’ERAVAMO. THIS IS THE GAME”.

L’ex di Nina Moric si ferma così e lascia tutti col fiato sospeso. A chi si riferisce e cosa voleva intendere? Che Ilary sia andata a Milano per vedere qualcuno? Gli occhi sono tutti puntati sul profilo di Corona ed i curiosi non vedono l’ora di scoprire i nuovi indizi.

FABRIZIO CORONA, LA VERITA’ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE