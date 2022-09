Grande fratello vip, Alfonso Signorini non si trattiene: ” Con loro sarà diverso”

Il “Grande Fratello” è alle porte e Alfonso Signorini annuncia sui social un’importante novità: chi saranno i suoi assistenti.

Il 19 settembre tornerà in prima serata il “Grande fratello vip” e il pubblico non vede l’ora di conoscere tutti i dettagli del reality più cool della televisione italiana. Alfonso Signorini non sta più nella pelle ed è pronto a rivelare le novità di questa edizione.

Nell’attesa, ha condiviso con i fan una notizia strepitosa: tre ex gieffini gli faranno compagnia in questi mesi e vivranno con lui una fantastica avventura. Siete pronti a seguirli?

Grande fratello vip, il cast e gli opinionisti

Ormai non è più un segreto: Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste del “Grande fratello vip” che daranno filo da torcere ai concorrenti.

Per la cantante sarebbe la prima volta in quel ruolo, per la moglie di Paolo Bonolis si tratta del secondo anno ed ora è più carica che mai. Intanto, sui social sono stati rivelati i primi partecipanti che prenderanno parte al reality: Pamela Prati, Cristina Quaranta, Perez Amaurys, Romia Attilio, Rossetti Patrizia, Wilma Goich e tanti altri ancora sono pronti a far divertire i telespettatori e a tirare fuori la grinta e il carattere.

Il ruolo di tre ex gieffini

Oltre al conduttore, le opinioniste e i concorrenti saranno in studio anche tre ex gieffini che sono stati presentati sui social proprio da Alfonso Signorini.

Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno gli assistenti del conduttore. Non sappiamo con certezza quale sarà il loro ruolo ma sul settimanale Chi si legge

Alfonso Signorini: “Con loro il mio #GFVIP sarà sempre più social” – In che veste vedremo GIULIA SALEMI, SOLEIL STASI E PIERPAOLO PRETELLI?

Sul web sono tante le indiscrezioni girate attorno a tale argomento. A quanto pare Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i conduttori del Grande fratello party, il format sul noto reality.

L’ex fiamma di Alex Belli avrebbe affermato

Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste: suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geometriche diverse.

Il pubblico freme, manca sempre meno all’inizio. Stay tuned.

