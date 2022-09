Letizia di Spagna, la reazione dopo la morte della Regina: retroscena clamoroso

Il dramma per la morte della Regina Elisabetta sta toccando il globo intero. Non manca anche il dolore di Letizia di Spagna, legata ai reali inglesi da un profondo rapporto. A seguito della notizia, la moglie di Felipe reagisce in modo sconvolgente.

Parte il conto alla rovescia ai funerali della Regina Elisabetta. Lunedì prossimo, 19 settembre, si terrà la cerimonia per dare l’ultimo saluto alla Sovrana più longeva della storia della monarchia inglese.

Il dolore per questo lutto non solo sta straziando la Royal Family e i sudditi, ma tutto il mondo. Forte il dispiacere anche nel cuore di Letizia di Spagna, da sempre in ottimi rapporti coi Windsor: solo lo scorso giugno aveva messo piede nel Regno Unito al fianco del marito Felipe per prendere parte al Giubileo di Platino, manifestazione dedicata ai 70 anni di trono della Regina.

Elegantissima, durante l’evento si è mostrata molto sorridente, felice di condividere il momento di gioia con sua Maestà e tutta la sua famiglia al completo. Ora si stringe con loro per la drammatica perdita. La reazione della Ortiz è finita nel mirino.

Letizia di Spagna, la reazione dopo la morte della Regina

50 anni, Letizia di Spagna è una delle Royal più amate: il suo stille inconfondibile è una fonte d’ispirazione costante, come quello delle reali colleghe.

Dopo la notizia del decesso di Sua Maestà, lo scorso 8 settembre, la Ortiz ha reagito in un modo inaspettato. Si è, infatti, catapultata a scrivere alla Royal Family: insieme a Felipe, è stata la prima a contattare i reali.

La coppia, unita da 18 anni, ha inviato immediatamente un telegramma indirizzato a Palazzo con parole piene di dolore e vicinanza. Il forte dispiacere è anche dettato dal fatto che Felipe e Carlo sono parenti, anche se alla lontana. Sua madre, la Regina Sofia di Spagna era la zia del Principe Filippo, il padre nel nuovo Re del Regno Unito, mancato lo scorso aprile 2021.

Letizia di Spagna, la lettera di vicinanza per la Royal Family

Il legame di parentela e l’affetto provato per i reali inglesi, hanno spinto Felipe e Letizia di Spagna ha dedicare un messaggio toccante rivolto ai Royal.

mandiamo all’intera famiglia il nostro amore. Siete tutti nei nostri cuori. La regina ci mancherà tantissimo.

Le parole indirizzate dai reali spagnoli a quelli inglesi, con cui hanno espresso il loro dispiacere a seguito del decesso di Elisabetta. “Con tutta l’amicizia e l’affetto”, la conclusione del toccante telegramma con cui il Re e la Ortiz si sono mostrati davvero sconvolti per questa perdita.

