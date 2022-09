Lidl la nuova edizione limitata attira folle di clienti: è impossibile farne a meno

Rinnova il suo impegno attirando folle di clienti il marchio Lidl : la proposta di una nuova edizione limitata va a ruba.

La catena di supermercati Lidl continua a rinnovare su grande richiesta la tipologia dei suoi prodotti di qualità e le sue relative imperdibili offerte. Dopo il successo ottenuto grazie alle sue ultime proposte, legate all’appena conclusasi stagione estiva 2022, i clienti della catena di origini tedesca sarebbero nuovamente rimasti colpiti dalle irresistibili caratteristiche di un’ultima novità approdata ora negli store della penisola.

Lidl, una proposta davvero “irresistibile”

La nuova edizione limitata è stata presentata con immediata riuscita all’interno del nuovo volantino settimanale del mese di settembre. E assieme alle ulteriori e vantaggiose offerte adesso disponibili all’acquisto.

L’offerta resterà in vigore dal 12 al 18 settembre. Salvo ulteriori rinnovi che potranno essere stabiliti, nei giorni a seguire, dal consorzio nel caso in cui le richieste dovessero continuare a aumentare esponenzialmente. Nel mentre, per tentare di assaggiare il nuovo prodotto in tempo, pare che alcune folle di clienti si sarebbero riversate – proprio in queste ore – nelle rispettive corsie degli oltre 700 punti vendita presenti sul territorio.

Lidl, il nuovo prodotto: a grande richiesta

“Sembra buonissima“, la reazione dei clienti non si è fatta attendere. I complimenti – oltre che negli store di riferimento della catena – si sarebbero infine riversati anche sui social network. In particolare sul profilo ufficiale di Lild Italia della piattaforma Instagram. “Confermiamo!” Hanno risposto i gestori della pagina in rete ai commenti, oltremodo positivi, ricevuti di seguito alla segnalazione della novità.

Il nuovo prodotto è dunque finalmente approdato nei rivenditori della catena di supermercati e sarebbe già sulla giusta strada per essere esaurito, data al sua “incredibile bontà“.

“UNA TORTA AL LIMONE SUPERIORE”

Se questo è ciò che stavate cercando da tempo, scrive Lidl Italia in didascalia al post, la catena promette ai suoi clienti di essere sulla buona strada.

Tale delizia al limone è firmata dal rinomato marchio francese “Duc Du Coeur” e inserita – secondo il parere degli utenti – tra le sue più richieste specialità.

FABRIZIO CORONA, LA VERITÁ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE