Luciana Littizzetto la baraonda continua: in Rai tremano per la frase della donna

Luciana Littizzetto ed il caos che si è creato intorno alle sue parole. In Rai e suoi social è un rincorrersi di botta e risposta

Luciana Littizzetto è nota al grande pubblico per la sua simpatia e per il suo umorismo. Una satira la sua che tira sempre dritto e che non risparmia mai nessuno. La comica che nel corso della stagione vediamo in coppia a Fabio Fazio a “Che tempo che fa” non le manda a dire e quando c’è qualche sassolino nella scarpa lo fa sempre uscire.

In questi giorni anche se il programma tv non è ancora iniziato, Lucianina ha infiammato gli animi per una sua affermazione. In molti si sono risentiti tanto da tremare del tutto per una sua frase. Cosa avrà combinato questa volta?

Peppa Pig e la famiglia: è il caos in Rai

Direttamente dal Festival della Comunicazione di Camogli, Luciana Littizzetto ha affrontato uno dei temi che a lei sono più cari: quello della famiglia. Ad essere tirato in ballo è nientepopodimeno che uno dei cartoni animati più amati degli ultimi anni: Peppa Pig.

La miccia si è accesa in merito ad un episodio del noto cartoon trasmesso dalla Rai. Quello che succede ad uno dei protagonisti per la comica torinese è la pura normalità ma gli animi si scaldano e scoppia un acceso dibattito.

Luciana Littizzetto e la normalità di oggi

Tutti contro Luciana Littizzetto? Una buona parte di politici, non tutti, c’è da dirlo. Ma cosa c’entrano Peppa Pig, la comica e la politica? Quello che li unisce è il tema della famiglia che nel corso di un episodio del cartoon intitolato “Famiglie” viene affrontato con Penny Polar Bear che presenta le sue due mamme: una fa il medico e un’altra cucina spaghetti.

Luciana Litizzetto: “La normalità è un bambino con due mamme.” No cara @lucianinalitti, non è normale che un bambino abbia due mamme, semplicemente perché è impossibile.#peppapig #litizzetto #lgbt pic.twitter.com/8awuaisPOo — Simone Pillon (@SimoPillon) September 12, 2022

Nulla di così strano per Lucianina che sottolinea come il cartoon parli di quello che succede oggi:

“La normalità sono due mamme che hanno un bambino, non è il nonno che dorme sulla poltrona. Anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola e che ancora lavorano”.

Indignati i rappresentanti politici di Fratelli d’Italia che parlano del politicamente corretto che ha colpito ancora facendone fare le spese ai bambini. Non sono mancate le riprese social tra le quali quelle del senatore della Lega Simone Pillon che si rivolge con un post direttamente alla Littizzetto dicendole: “Se vuoi ti faccio un disegnino..”.

