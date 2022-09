Madonna, la figlia Lourdes è irriconoscibile: che trasformazione inaspettata – FOTO

Vi ricordate Lourdes Ciccone, la figlia di Madonna? Ecco come è diventata e cosa fa, sui social ha un seguito elevato: tutti i dettagli.

Da sempre conosciuta come la figlia di Madonna, Lourdes Ciccone è nata dalla relazione della cantante e Carlos Leon, l’ex personal trainer della popstar internazionale. Molti la ricorderanno una bambina, quando compariva sulle riviste insieme a sua madre. Oggi è una ragazza molto popolare che ha intrapreso un suo percorso in totale autonomia. Scopriamo insieme di cosa si occupa e qual è il rapporto con la mamma.

Madonna, trent’anni di Erotica

Madonna è una cantante, attrice e regista statunitense che ha conquistato milioni di fan con il suo talento e la sua bravura. Erano gli anni Ottanta, quando apparve per la prima volta, lasciando subito il segno.

In occasione dei trent’anni di Erotica, il 20 ottobre sarà disponibile nei negozi uno degli album più famosi e amati dal pubblico. Si tratta del quinto album in studio di Madonna, che nel 1992 uscì conquistando il primo posto in tutte le classifiche e in trent’anni ha venduto più di sei milioni di copie. Tra poco, il capolavoro tornerà in vendita in un’edizione limitata in vinile picture disc 12.

Lourdes Ciccone, chi è la figlia di Madonna

Si è fatta conoscere poco più che bambina, Lourdes Ciccone oggi è diventata una popstar molto amata dal pubblico che la segue e supporta in ogni situazione.

Ha iniziato la sua carriera come modella e successivamente si è cimentata nel mondo della musica, senza mai passare inosservata grazie ai suoi look che restano impressi.

Si fa chiamare Lola ed è considerata da tutti un’icona body positive che non consiglia ai suoi fan di non badare ai giudizi altrui ma di essere semplicemente se stessi. Da qualcuno avrà pur preso, Lourdes Ciccone assomiglia molto a sua madre che all’epoca del suo esordio non esitò a tirare fuori il lato più ribelle che fece molto scalpore e fu considerato rivoluzionario.

Lola è la primogenita di Madonna e sembra si nata proprio nel periodo spirituale della cantante, lo si capisce anche dal nome che le è stato dato. Musica, teatro, danza, sono stati il pane quotidiano della piccola che oggi è diventata una donna con tanti sogni da realizzare e un futuro tutto da scrivere.

