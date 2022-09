MD ha lanciato un’offerta senza precedenti che ha mandato in tilt i consumatori. Un’opportunità da prendere subito al volo da non farsi scappare.

Tra le insegne della grande distribuzione di punta, MD non smette mai di stupire i fan con le sue offerte super convenienti. Dal 1994, la sua espansione è stata incessante: fondata da Patrizio Podini, conta ben 820 punti vendita sparsi lungo tutto lo Stivale e 8000 mila dipendenti.

Riferimento della spesa per milioni di italiani, quello che conquista anno dopo anno è il suo ottimo rapporto qualità prezzo.

La sua offerta è molto variegata, tanto che nei suoi scaffali si possono trovare proposte di ogni tipo, accomunate da ingredienti ottimi, ma sempre mantenendo i costi contenuti. Oltre a questo a far gioire i consumatori sono le sue offerte costanti: in particolare una nuova promozione ha mandato tutti in tilt.

MD, la mega offerta sta spopolando: consumatori in tilt

L’ultima offerta targata MD che ha fatto battere i cuori degli italiani riguarda non il settore alimentare, ma bensì quello dei viaggi. Ebbene sì, la nota catena si occupa anche di questo settore.

In questo caso ha lanciato una nuova offerta legata a un soggiorno nel segno del relax per staccare la spina e ricaricare le batterie prima dell’ingresso nella stagione autunnale. Un soggiorno termale ad Abano Terme.

“Unisci tutto il fascino di un hotel storico completamente ristrutturato ai benefici termali delle acque di Abano Terme. Il risultato è la meta del tuo prossimo soggiorno in pensione completa all’Hotel Roma Terme affacciato sulla fontana di Piazza della Repubblica”, le parole che si leggono sotto all’ultimo post Instagram condivise dal marchio sul suo profilo ufficiale. In accompagnamento uno scatto dalla suggestiva location oggetto del soggiorno.

MD, qualità e risparmio nelle sue proposte

Oltre alla lussuoso soggiorno offerto da MD viaggi, quello che ha fatto giore è il suo prezzo super conveniente.

Con 199 euro a persona si possono vivere tre notti in questo splendido albergo dotato di spa. In questo pacchetto è compreso l’accesso al centro benessere più la pensione completa: una mega promo che sta mandando in tilt i consumatori.

Non perderti l’offerta: prenota ora su MD Viaggi!

L’invito del marchio sotto al suo ultimo post Instagram che subito ha fatto un boom di like. Il soggiorno è, infatti, prenotabile tramite il sito dell’insegna dedicato ai viaggi (md.viaggi.it) dove non solo è presente questa promo, ma anche tante altre offerte e mete uniche da scoprire.

FABRIZIO CORONA, LA VERITA’ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE