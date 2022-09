“Inarrivabile” Ornella Muti, stupefacente: bellezza senza tempo – FOTO

Ornella Muti torna indietro nel tempo con un post sui social che ha commosso tutti: la sua bellezza è unica dopo tutti questi anni.

Ornella Muti è una delle attrici più amate e conosciute dal pubblico italiano che con la sua bellezza e bravura ha conquistato milioni di persone che ancora oggi la supportano e sostengono in ogni situazione.

È stata al centro di gossip diverse volte, soprattutto per quanto riguarda il tradimento con Adriano Celentano, ma nonostante tutto ha continuato il suo percorso a testa alta, senza doversi nascondere.

Ornella Muti, la sua bellezza a Sanremo 2022

Il 2022 è stato un anno speciale per Ornella Muti: Amadeus l’ha scelta come una delle co-conduttrici di Sanremo e l’attrice ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua performance.

Così all’età di sessantasei anni si è presentata all’Ariston con due vestiti strepitosi: un’esplosione di cristalli nel primo e spacco vertiginoso per il secondo. Non ha scelto Armani come stilista ma Francesco Scognamiglio.

Ornella Muti è stata quel tocco di classe che il pubblico stava aspettando ed ha ottenuti riscontri positivi da ogni parte.

L’ultimo post sui social

Molto attiva sui social, l’attrice è seguita da più di trecentomila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

L’ultimo post ne è un esempio. La Muti ha pubblicato un video in cui mostra i suoi lavori migliori, dall’inizio fino agli ultimi tempi. La sua bellezza senza tempo supera ogni aspettativa, il pubblico non può fare a meno di restare senza parole con lei, icona di stile ed eleganza.

Il suo sguardo magnetico ha lasciato il segno nel corso degli anni, per non parlare del sorriso soave e fine. Il filmato è diventato virale e tanti hanno lasciato qualche commento come

BELLEZZA INARRIVABILE

Poi ancora

SPLENDORE NOSTRO

Qualcun altro ha aggiunto

ornella sei uno splendore e nessuno potrà essere mai come te

Seducente, accattivante, unica e inimitabile: ancora una volta Ornella Muti sa come attirare l’attenzione del pubblico italiano che non può fare a meno di spendere belle parole per lei. Molti vorrebbero rivederla in tv alle prese di programmi o in qualche film, ma per adesso non ci sono notizie al riguardo. Bisognerà accontentarci dei capolavori cinematografici che hanno fatto la storia del cinema italiano.

