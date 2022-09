“La differenza d’età non conta” Romina Power rinasce grazie a un nuovo amore

La vita di Romina Power cambia improvvisamente grazie alla nascita di un nuovo amore, per cui: “la differenza d’età” non sembra avere alcuna importanza.

Potrebbe sembrare un’operazione difficile – se non impossibile – quella di non associare più il contagioso sorriso della cantante di fama internazionale, Romina Power, a quello del suo storico partner in amore, quanto nel percorso artistico, Al Bano. Eppure, contrariamente alle recenti aspettative di un futuro ravvicinamento tra i due, il nativo di Cellino San Marco, si mostra ormai distante dalle attenzioni della cantante d’origine statunitense.

Romina Power dimentica Al Bano grazie a lui

Proprio in queste ore – infatti – la notizia della nascita di un nuovo amore nella quotidianità di Romina avrebbe presto attirato la curiosità dei suoi fan che, increduli, sarebbero riusciti a scoprire l’identità di tale uomo misterioso.

Ma non solo. I più curiosi sarebbero venuti a conoscenza anche delle sue disarmanti qualità che, a quanto pare – nonostante l’importante differenza d’età tra i due – si sarebbero rivelate oltremodo adatte a rispecchiare le attuali esigenze della spirituale artista nata sotto il segno della Bilancia.

Romina Power, un amore nuovo: lo zampino di Romina J.

“Un amore diverso” sarebbe sbocciato grazie allo zampino della figlia della Power – Romina J. Pare, infatti, che in seguito agli emozionanti festeggiamenti del trentacinquesimo compleanno della piccola grande Carrisi, tenutesi lo scorso 1 giugno, una complicità – finora tenuta all’oscuro dai riflettori – sia divenuta sempre più manifesta nel loro entourage familiare.

Si tratta – ormai senza ombra di dubbio – di un uomo appartenente al mondo dello spettacolo, particolarmente legato a Romina Carrisi. Il carismatico personaggio avrebbe quindi attirato l’attenzione della cantante ricevendo infine la sua benedizione.

“LA DIFFERENZA D’ETÁ NON CONTA”

Questo sarebbe stato il parere riassunto, con una sola frase ma pregnante, dall’artista naturalizzata italiana. Nel momento in cui l’identità della nuova fiamma di Romina J. è stata finalmente svelata alle telecamere.

L’uomo è il regista Stefano Rastelli. E Romina avrebbero lasciato che il loro amore, seppur con diciassette anni di differenza fra i due, venisse allo scoperto soltanto in quest’ultima settimana di metà settembre. Il feeling della novella coppia ha poi generato – in maniera del tutto inaspettata – una contentezza senza limiti da parte della madre di quest’ultima. Tanto da divenire al centro della sua attenzione.

FABRIZIO CORONA, LA VERITÁ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE