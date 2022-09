Rosalinda Celentano e la tremenda verità su papà Adriano: “in realtà è stato…”. Serena Bortone gelata

Rosalinda Celentano rompe il silenzio sulla sua famiglia e in particolare su Adriano Celentano, cosa ha rivelato in diretta tv

Rosalinda Celentano è da tutti conosciuta per essere un’attrice e figlia d’arte. I suoi genitori, infatti, sono Adriano Celentano e Claudia Mori. L’artista ha vissuto molti momenti difficili che l’hanno messa a dura prova ma che sembra aver superato.

Qualche giorno fa è stata ospite a “Oggi è un altro giorno” dove ha rivelato alcuni particolari e retroscena della sua vita e della sua famiglia che hanno lasciato a bocca aperta la conduttrice Serena Bortone e il pubblico.

Da qualche anno è tornata in televisione dove è stata accolta dall’affetto e dalla stima di tutte le persone che non hanno mai smesso di seguirla.

Rosalinda Celentano ha trascorso un periodo buio, di depressione e rifugio nell’alcol da cui però sembra essere uscita completamente. E’ stata una dei concorrenti di “Ballando con le stelle” dove ha fatto uscire il suo lato ballerino e artistico e proprio in quell’occasione si p lasciata andare a qualche confessione più dettaglia della sua vita.

Ho cercato sempre di massacrare il mio corpo e questo non fa bene a me e neppure agli altri

La Celentano, ospite ad “Oggi è un altro giorno”, ha parlato di molte cose ed ha raccontato alcuni episodi della sua vita privata e pubblica. Non sono mancate riflessioni su alcune questioni sociali e tanto altro ancora.

Ha parlato delle sue storie d’amore, dichiarando di avere avuto flirt con più donne. Le sue parole hanno imbarazzato anche la conduttrice, visto che per raccontarle ha deciso di usare una metafora.

L’uomo… Tendenzialmente lo paragono più alla terra. È più… Non lo so poi c’ha questa cosa che mi spaventa un pochino, questa cosa che rimane…che si ingrandisce, ancora non l’ho capito…Non lo controllo, quindi è meglio lasciarlo lì: riposo!