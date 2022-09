Royal Family, cambiamento epocale in atto. “Li avranno per sé”: retroscena sui figli di William e Kate

Non era mai successo prima d’ora: è stata l’estate del cambiamento per la Royal Family e non solo per la morte della Queen.

La morte della Regina Elisabetta è stato un fulmine a ciel sereno per la Royal Family che dopo due anni dalla scomparsa del principe Filippo si è trovata a rivivere un momento di grande dispiacere.

Oggi, mentre si discute sul patrimonio, il testamento e sul nuovo sovrano Re Carlo III, qualcuno ha voluto porre l’attenzione su un evento avvenuto qualche mese in vista dell’estate. Riguarda William e Kate.

William e Kate, la storia d’amore dei due reali

Si sono conosciuti al college e da quel momento non si sono più lasciati. Inseparabili, uno accanto all’altro in ogni situazione, davanti e lontano dai riflettori.

William e Kate sono una delle coppie di reali più amati dai sudditi e dal mondo intero che non riescono a fare a meno di notare l’amore che li lega e che dopo più di dieci anni di matrimonio li mostra come se fosse il primo giorno. Insieme hanno formato una bellissima famiglia, hanno tre figli: George, Charlotte e Louis.

La fuga da Londra

William e Kate sembrano essere tornati indietro nel tempo e in questa estate un po’ particolare per la royal family hanno deciso di compiere qualcosa di inedito per due reali.

Si sono presi del tempo per loro, in totale intimità, lontano dai loro figli e sudditi. Hanno lasciato i piccoli dai nonni materni e sono volati ai Caraibi per una seconda luna di miele.

In undici anni di matrimonio non era mai capitato un evento di questo genere, ma a quanto pare i due avevano bisogno di trascorrere una vacanza da soli.

L’esperta Ingrid Seward, prima della partenza, aveva rilasciato un’intervista al The Sun, affermando

È una lunga vacanza, quindi sospetto che Carole e Michael Middleton, come nonni, avranno probabilmente i bambini per sé per parte dell’estate. I tre bambini sono incredibilmente atletici […] il focus sarà sulle attività all’aperto: nuoto, pesca, escursionismo, equitazione e vela.

La questione ha lasciato tutti a bocca aperta e sono tanti i pettegolezzi creati attorno a questa vicenda che invece non ha nessun secondo fine. Per la coppia reale si è trattato di un momento di relax, come due sposini con tanti progetti da realizzare.

