Stefania Orlando ha terminato ufficialmente le sue vacanze: ora che è arrivato il momento di rimettersi a lavoro, ha pubblicato le ultime foto della sua estate

Dopo il successo incredibile riscosso nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando non si è più fermata. La sua carriera è cominciata quando era davvero giovanissima, e non avrebbe mai immaginato che il suo nome sarebbe diventato noto nell’intero Paese.

Stefania Orlando e la sua estate da sogno

Stefania ha poi scelto di allontanarsi dalla televisione per un periodo, per poi tornare nel 2020, quando Alfonso Signorini l’ha scelta appunto per partecipare al reality più spiato d’Italia. Con la sua simpatia, la sua spontaneità, la sua dolcezza e la sua sincerità, Stefania divenne in pochi giorni la concorrente più amata della sua edizione. Arrivare in finale fu scontato ma necessario.

La sua vita è completamente cambiata dopo il programma, è uscita dalla casa e si è ritrovata una accoglienza incredibile: a parte l’amore della sua vita Simone, ha scoperto così di avere un esercito di persone che l’hanno sostenuta e che non hanno mai smesso di seguirla in questi due anni.

L’ultimo bikini prima di tornare a lavoro

Ad oggi su Instagram Stefania vanta migliaia di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Con loro la Orlando condivide foto, pensieri e attimi di vita quotidiana insieme al marito e ai suoi amici.

Stefania ha vissuto una estate incredibile, ma ora che settembre è arrivato, anche le sue vacanze sono finite. In ogni caso, la famosa showgirl ha deciso di pubblicare le ultime foto della sua estate, che la ritraggono in bikini.

“Tu in verità hai 30 anni, non può essere che ne hai 55. Il tuo fisico è incredibile, mi fai girare la testa, sei di una bellezza che toglie il fiato”

Il suo fisico è semplicemente incantevole: infatti, nel giro di poche ore, gli scatti hanno ricevuto un numero incredibile di likes.

