Storie italiane, Eleonora Daniele lo confessa in diretta: “Magari lo fosse” | Pubblico sbigottito

La Royal family torna ad essere la protagonista di “Storie italiane”, Eleonora Daniele ha affrontato un argomento accattivante che sta incuriosendo molte persone negli ultimi giorni.

La seconda puntata di “Storie italiane” è stata dedicata alla Royal Family e Eleonora Daniele ha ripercorso alcuni momenti solenni dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, morta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni.

Il Regno Unito e il mondo intero piangono la sua scomparsa, ma c’è chi è sempre più curioso di sapere cosa c’è scritto nel testamento lasciato dalla sovrana: Henry e Megan rientrano tra gli ereditieri?

Eleonora Daniele, la confessione inaspettata

“Storie italiane” dal 12 settembre è tornato a fare compagnia al pubblico italiano e, analizzando i numeri di share e ascolti, sembra che anche quest’anno si stia rivelando un grande successo.

Eleonora Daniele è la conduttrice del programma che da tempo ha conquistato la stima e l’affetto dei telespettatori che non possono fare a meno di seguirla e ammirarla per il suo talento e la sua bellezza.

Solare, intraprendente, determinata, genuina e sempre pronta a dire la sua nel rispetto delle regole. Mai fuori posto, sa quando intervenire e quando fare ironia, proprio come è accaduto nella seconda puntata della trasmissione che ancora una volta ha centrato l’attenzione sulla Royal family.

In particolare, i presenti in studio hanno parlato del testamento della Regina Elisabetta che sta facendo molto discutere e incuriosire i sudditi e il mondo in generale. Nel bel mezzo della puntata, seguendo il programma, la presentatrice ha presentato l’argomento riferendo

PARLIAMO DEL TESTAMENTO DELLA REGINA

Sentendo le sue parole, un ospite in studio l’ha subito fermata dicendo

NON è PUBBLICO IL TESTAMENTO

E la Daniele ha risposto, ironizzando

magari lo fosse, però è chiaro che se ne parla. c’è molta curiosità attorno ad esso perché tratta di una marea di soldi.

Il giallo del testamento della Regina Elisabetta

Dal 1800 il Parlamento inglese ha deciso che il testamento del monarca debba rimanere segreto. La regola vale anche per la Regina Elisabetta II.

La curiosità, però, aumenta giorno dopo giorno e la Royal family ancora una volta torna al centro del mirino ed è giallo sul testamento della sovrana. Il The Guardian è a lavoro per raccogliere più informazioni attendibili e secondo una prima ricerca, sono stati scoperti altri 33 testamenti segreti.

Forbes, invece, avrebbe riportato dei numeri: la monarchia britannica varrebbe 88 miliardi di dollari, la sovrana ne possedeva soltanto 447 milioni di dollari, compresa l’eredità del marito Filippo e della madre.

Il patrimonio dovrebbe essere diviso tra tutti i familiari, ma alcuni giornali locali avrebbero affermato che la Regina lo scorso agosto avrebbe modificato il testamento escludendo i duchi di Sussex, Henry e Meghan. Così, qualora venissero confermate tali indiscrezioni, i 300 gioielli di diamanti, rubini, perle e ori, andrebbero a Kate e Charlotte.

Inoltre, sembra che la sovrana abbia sistemato anche gli animali: i cavalli andranno alla principessa Anna e alla figlia Sara e i cani ad Andrea.

FABRIZIO CORONA, LA VERITA’ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE