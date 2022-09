Antonella Mosetti ha stuzzicato le fantasie dei fan mostrandosi di una bellezza incredibile. Tra la mise e la posa, la visione è sublime.

Partita negli anni Novanta da “Non è la Rai”, anno dopo anno, Antonella Mosetti si è distinta sul panorama dello spettacolo, affermandosi come conduttrice, attrice e showgirl.

Da pellicole del calibro di “C’era un cinese in coma”, di Carlo Verdone, alla guida di format come “Paperissima sprint”, ha collezionato innumerevoli successi portando a casa molte soddisfazioni. Indimenticabile la sua partecipazione al fianco della figlia Asia alla prima edizione del “Grande Fratello Vip” .

La romana classe 1995, affianco al percorso sugli schermi negli ultimi anni si è affermata sul web, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 713 mila follower, incantati dai suoi scatti incredibili.

Antonella Mosetti fa sognare: mise e posa ipnotiche, Instagram si blocca

Il feed della Mosetti è irresistibile. In ogni scatto, tra la sua vita professionale e personale, si mostra in tutta la sua bellezza: questa volta si è superata con una foto che ha letteralmente bloccato il social.

Si tratta di uno scatto che la vede seduta con indosso un vestitino molto corto e aderente: curve ipnotiche in primo piano, a colpire in particolare le sue gambe divine.

L’abito nero sfoggiato inoltre, grazie a un gioco di trasparenze, ha messo in evidenza il suo davanzale pazzesco: subito i fan sono accorsi a mettere il loro like e a spendere complimenti per Antonella.

Antonella Mosetti, fascino a non finire: dagli anni Novanta conquista i fan

47 anni, la showgirl non smette mai di conquistare il pubblico con la sua bellezza incredibile. Il suo fascino è intramontabile, tanto che per lei il tempo sembra essersi fermato.

“Tanta roba”

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post Instagram della classe 1975, a dimostrazione di quanto le sue curve non smettano mai di far battere i cuori.

Oltre alla mise, quello che ha conquistato è la posa che la vede seduta con le gambe accavallate. Una visione afrodisiaca che ha mandato in tilt il web.

