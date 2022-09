“Mi scatena emozioni” Ambra Angiolini seducente in studio: fan in estasi per “X-factor”

Ambra Angolini è pronta ad iniziare la grande avventura: “X-factor” è alle porte e l’attrice sarà una dei giudici di questa edizione.

Per Ambra Angiolini si apre un nuovo capitolo professionale, la conduttrice sarà una dei giudici del programma musicale “X-factor” e sui social non ha perso occasione di pubblicare alcuni post sull’argomento.

Solare, intraprendente e determinata, l’attrice non esita a mettersi in gioco ed è sempre pronta ad abbracciare avventure diverse e stimolanti. Alla vigilia dell’inizio del talent, ecco cosa ha condiviso con i fan.

X-Factor, le novità di quest’anno

Il 15 settembre inizierà la sedicesima edizione di “X-Factor”, programma musicale in onda su sky che vedrà esibirsi tanti giovani talenti pronti a farsi conoscere.

La prima novità dell’edizione riguarda i giudici. Vedremo all’opera Fedez, Ambra Angiolini, Rkiomi e D’Argen D’Amico. La conduttrice sarà Francesca Michielin. Il format ha subito dei cambiamenti. Durante le audizioni, i giudici hanno il compito di selezionare i 12 talenti da portare ai live. Lo step iniziale è quello delle Audition poi si passa ai Bootcamp.

La novità riguarda i Last Call che prenderanno il posto degli Home visit. Qui, sarà presente il pubblico e in questa fase i giudici sceglieranno i tre componenti della proprio gruppo, che come lo scorso anno, non saranno divisi per genere e età.

Ambra Angiolini, il post prima del debutto

Molto amata dal pubblico italiano, Ambra Angiolini è una vip molto attiva sui social e alla viglia di “X-Factor” ha condiviso con i fan un post divertente che è diventato virale.

Si tratta di un video in cui la giudice si lascia andare ad un ballo sensuale e accattivante insieme al suo collega D’Argen D’Amico. I due si scambiano sguardi e passi di danza che fanno impazzire il web. Come didascalia ha scritto un pezzo di una canzone

Senz’e te nun pozzu sta

Pecchè tu m’appartiene

Pecchè me piaci tu

Senz’e te nun pozzu sta

Te voglio troppu bene

Immediatamente sono arrivati i commenti da parte dei fan come

daje tutta mitica ambra, sei unica

Poi ancora

sei pazzesca

Qualcun altro ha aggiunto

Odiare una canzone ma amare te… Questo video mi scatena tante emozioni

Non è ancora iniziata la grande avventura, ma Ambra Angiolini ha già lasciato il segno e lo fa senza secondi fini, senza filtri, solo con la sua semplicità e naturalezza che la contraddistinguono da sempre.

