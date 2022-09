Charlene di Monaco è finita al centro dei riflettori per un momento passionale. Un dolce bacio a una persona speciale le ha fatto vivere emozioni che non provava da tempo.

Dopo la tempesta torna sempre il sereno. Così è accaduto anche a Charlene di Monaco: dopo il difficile anno passato, sembra che le acque si siano calmate e che stia meglio.

Nel 2021 è stata colpita da una misteriosa malattia, passando diversi mesi in una clinica in Svizzera. Ritornata a Palazzo, le fughe di notizie su una sua presunta depressione e suoi problemi coniugali con Alberto sono stati incessanti. Tra tradimenti ipotizzati e incomprensioni, si vociferava che i due fossero prossimi alla separazione.

A smentire tutto questo le ultime apparizioni – seppur sporadiche – della reale monegasca, negli ultimi tempi mostratasi più affiatata con il marito. Dalla sua vita sentimentale spunta un retroscena clamoroso.

Charlene di Monaco: momento di forti emozioni

Ex nuotatrice olimpica, sembra che la Wittstock abbia ritrovato un po’ di pace, trascorrendo l’estate lontana dai riflettori, insieme ai suoi gemellini e il suo Alberto.

Tra loro le cose sembrano essersi sistemate, malgrado i più maliziosi sospettassero il contrario. In particolare, la presenta al Grand Premio di Monza del figlio di Carolina di Monaco da solo ha alimentato i sospetti su come la crisi fosse ancora in corso.

A rimescolare le cose è stata Charlene stessa, mostratasi molto affettuosa con il marito durante la loro ultima uscita pubblica.

Charlene di Monaco: il bacio passionale

Mentre i loro figli sono rientrati a scuola, la coppia reale si è recata a Peille – tra Montecarlo e Mentone – per un evento ufficiale in cui hanno depositato la prima pietra su un rifugio di animali in difficoltà.

Durante la cerimonia, Charlene si è lasciata andare a un dolce bacio con Alberto, davanti a tutti i presenti: a immortalarlo i tanti fotografi che hanno seguito l’evento.

Alberto poi ha lasciato di stucco con un annuncio

Charlene è la nuova presidente della Monaco SPA, posizione ricoperta un tempo da sua cugina Elizabeth, deceduta nel 2020. Rimasto il posto vuoto, è ora il turno dell’ex nuotatrice. Con questa decisione, è come se Alberto avesse comunicato al mondo quanto creda in lei e il grande affetto che prova nei suoi confronti.

