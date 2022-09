Elettra Lamborghini è una famosissima cantante italiana: ma voi sapevate che non è l’unica donna della nota famiglia? Forse non conoscete la sorella Ginevra

Una famiglia complessa ma amatissima dagli italiani. Elettra Lamborghini, nel corso di questi anni, è diventata sempre più famosa. E no, non per essere “figlia di”, ma per la sua musica. Infatti, la famosa ereditiera, ha deciso di intraprendere una strada diversa e di diventare una cantante.

Elettra Lamborghini: la somiglianza incredibile con sua sorella Ginevra

Nonostante abbia scelto di concentrarsi soltanto sul suo lavoro e di lasciarsi alle spalle tutto il resto, negli anni Elettra si è ritrovata spesso coinvolta in alcuni scandali di famiglia. Quello più noto a tutti, è sicuramente quello che riguarda la sorella minore, Ginevra.

Ginevra, nel corso degli anni, è diventata sempre più nota agli occhi del pubblico. Oltre alla sua bellezza che lascia sempre senza fiato, la sorella di Elettra ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Non si è mai risparmiata quando c’era bisogno di dire qualcosa e, molto spesso, è stata proprio lei a dare vita agli scandali rendendo pubblici alcuni dettagli della loro famiglia.

Il rapporto teso delle due sorelle

Ad esempio, come dimenticare l’occasione del matrimonio di Elettra? Ginevra, grande assente della giornata, non evitò di mostrare il suo disappunto sui social, svelando così quello che stava succedendo tra lei e sua sorella. Insomma, i rapporti non sono dei migliori, ma una cosa ce l’hanno in comune: sono due membri della famiglia Lamborghini molto amati.

Anche Ginevra, alla fine, ha scelto di intraprendere questa carriera. I suoi singoli, di recente, hanno riscosso un incredibile successo. Quello estivo ha collezionato dei numeri incredibili.

“E ma avvisami prima di aprire istagram così mi preparo”

Per parlare proprio della sua canzone, Ginevra ha pubblicato una foto che la ritrae in costume da bagno. Il sole la illumina dolcemente e lo scatto mostra tutta la sua bellezza che, col passare del tempo, sta maturando sempre di più.

