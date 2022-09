Fabrizio Frizzi, la rivelazione di Rita Dalla Chiesa sulla loro storia: “Sono stata io”

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi hanno vissuto un amore fuori dagli schemi ed oggi spuntano dei particolari inediti

Impossibile dimenticare il passato, soprattutto quando si parla del grande amore. Fabrizio Frizzi è stato quello di Rita Dalla Chiesa: i due sono stati sposati per anni, poi qualcosa ha rotto l’equilibrio ed ognuno ha preso la sua strada.

Nonostante tutto, però, il conduttore e la giornalista hanno mantenuto un rapporto strepitoso basato sulla stima e l’affetto, fiducia e rispetto reciproco. Dopo la morte di Frizzi, la sua ex moglie non ha mai perso occasione di parlare del sentimento che la legherà per sempre a lui.

Fabrizio Frizzi, i grandi amori del conduttore

Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati e rispettati dal pubblico italiano, scomparso troppo presto a causa di un male incurabile. La notizia della sua morte ha sconvolto tutti, amici e fan, che non avrebbero mai voluto perdere una persona come lui.

Il presentatore di Miss Italia ha lasciato i suoi due grandi amori, la sua compagna Carlotta e sua figlia Stella. Dopo la fine del matrimonio con Rita Dalla Chiesa, Frizzi aveva conosciuto durante il concorso di bellezza, Carlotta Mantovan di cui si innamorò all’istante. I due avevano molti anni di differenza, ma decisero di iniziare una relazione e creare una famiglia.

Rita Dalla Chiesa, il grande amore indimenticabile

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa sono stati sposati per più di dieci anni e furono una delle coppie più amate dal pubblico italiano. I due per tanto tempo furono l’esempio di amore puro, quello che va oltre ogni difficoltà e ogni diversità.

Nonostante i tanti anni di differenza, non esitarono neanche un attimo e vissero una delle storie più belle di sempre per entrambi. Poi, all’improvviso, decisero di rompere. I dettagli restano ancora sconosciuti, anche se si è parlato di un presunto tradimento da parte del conduttore con una corista di “Domenica In”.

Ma il grande amore non si dimentica ed oggi, Rita torna a parlarne nel programma “Pane e Marmellata“, affermando

Quando hai vissutoun amore così grande, così bello, non può che bastare un piccolissimo problema per rovinare tutto. Sicuramente il nostro rapporto è finito perché alcune cose le ho sbagliate anche io.

Oggi è la conduttrice si sente libera dal rancore e dalla rabbia, ma triste con un dolore che non potrà mai superare: perdere Fabrizio Frizzi è stato il suo dramma più grande.

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE