Federica Pellegrini, è successo dopo le nozze: “Sono stata tradita”. Fan sconvolti per la dichiarazione

Federica Pellegrini è diventata la signora Giunta ed insieme hanno realizzato un sogno: si sono sposati. L’atleta, però, in passato ha sofferto molto per amore.

Federica Pellegrini è un personaggio pubblico molto amato e seguito che nel corso degli anni ha conquistato la stima e l’affetto di molti italiani non solo per essere stata una campionessa di nuoto ma anche per aver lasciato il segno in diverse occasioni.

Un’atleta a tutto tondo, il nuoto è stata fin da bambina la sua più grande passione grazie alla quale è diventata la divina del nostro Paese. Oggi, ha appeso il costume al chiodo, ma nessuno potrà mai dimenticare il suo talento unico e inimitabile.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, un amore segreto diventato fiaba

Lo scorso 27 agosto, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia e l’evento dell’anno è stato organizzato alla perfezione dal professionista Enzo Miccio.

I due, in realtà, stanno insieme dal 2018 ma sono usciti allo scoperto soltanto lo scorso anno, dopo che la nuotatrice ha deciso di dire addio al suo mondo e voltare pagina. La coppia ha voluto mantenere il segreto per tutto questo tempo, visto che tra loro c’era anche un rapporto professionale: Giunta è stata l’allenatore della sua fidanzata.

Gli ex della divina e il tradimento passato

Prima di Matteo Giunta, la divina ha avuto altre due relazioni importanti che hanno segnato la sua vita: la prima con l’ex nuotatore Luca Marin e la seconda con il collega Filippo Magnini.

La prima storia è durata tre anni, Federica e Luca sono stati insieme dal 2008 al 2011. Con Filippo invece è iniziata poco dopo fino al 2017. In quel caso fu la campionessa a lasciare e Magnini soffrì molto affermando più volte

Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita.

Eppure, anche la Pellegrini sembra aver sofferto per amore e lo ha rivelato lei stessa al web, raccontando di essere stata tradita in passato. La divina ha confessato

Le donne fanno paura a tanti uomini. Però io credo che non siano le donne a far paura, ma siano gli uomini ad avere paura dell’emancipazione delle donne.

Poi ha aggiunto

Federica paura? Molto. Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. L’amore è un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi.

Quindi, dietro a quel sorriso strepitoso si nascondono anche momenti di dolore e delusioni, diventati ormai ricordi che nessuno potrà mai cancellare.

