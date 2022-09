Ecco spuntare dal nulla un’immagine sbalorditiva del gruppo dei tre tenori de Il Volo. Ignazio, Piero e Gianluca come non li avete mai visti.

Oggi rappresenta uno dei gruppi musicali più conosciuti a livello nazionale e non solo. Il Volo ha trovato la sua affermazione anche fuori dai confini tricolori, calcando palcoscenici unici e memorabili.

Il loro momento è arrivato nel lontano 2019 quando Roberto Cenci scommise senza batter ciglio sul loro naturale talento. Ecco dunque Ignazio Boschetto Gianluca Ginoble e Piero Barone sbarcare sulla rete ammiraglia Rai, all’ordine di Antonella Clerici.

“Ti lascio una canzone” è la vetrina “trampolino di lancio” per il promettentissimo gruppo dalla voce sublime e profonda.

Il loro tono vocale ha sorpreso tutti sin dalla prima performance. Nonostante fossero passati diversi anni dalla loro affermazione sul piccolo schermo, il loro appeal è in costante aumento.

I fan da tre anni dal loro esordio ufficiale se ne innamorano ogni giorno di più, a tal punto da diventare curiosi nell’osservare da vicino ogni singola trasformazione

Il Volo, la trasformazione che non ti aspetti: una nuova versione del gruppo

Dal loro primo esordio in tv, il gruppo de Il Volo ha costruito successi su successi fino a diventare uno dei gruppi musicali più amati in tutto il mondo.

Ogni anno, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble organizzano tour fantastici in giro per il globo ed è per questo che la loro considerazione è arrivata alle stelle.

Con il tempo però, rispetto alle prime volte in cui li abbiamo ammirati sui palcoscenici più ambiti, i tre tenori sono andati incontro ad un vero e proprio cambiamento.

Se il loro giudizio sulle performances è rimasto inalterato, non si può dire lo stesso per l’aspetto e l’attitudine degli artisti, oramai di livello internazionale

Il Volo, spunta l’immagine più emblematica mai vista in precedenza: come non li avete mai visti prima

Il grande successo de Il Volo per i tre tenori, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble è rimasto invariato oltre che enormemente apprezzato in giro per il mondo.

Che la loro presenza si faccia sentire in televisione o sui social network non fa alcuna differenza. Ma una cosa è assolutamente da tenere in considerazione, dato ciò che è trapelato e sta girando sulle piattaforme online e il web in generale su di loro.

Ecco l’emblematica immagine del gruppo dei tre tenori, come non li avete mai visti prima. I fan non hanno creduto ai loro occhi al primo impatto

“Una trasformazione incredibile…”

Insomma ciò che rimbalza nelle ultime ore sul gruppo musicale più conosciuto è l’attitudine al cambiamento. Se infatti paragoniamo la foto dei tre tenori con una qualsiasi del passato e del periodo in cui comparivano la prima volta in tv, notiamo qualcosa di diverso.

Piero Barone, rispetto a quando era ragazzino ha tolto quegli occhiali rossi e la folta capigliatura che lo distingueva dagli altri due. Gianluca Ginoble pare non aver cambiato una virgola, il suo aspetto estetico.

Discorso a parte per lo slanciatissimo, Ignazio Boschetto che rispetto a qualche anno fa ha perso peso, divenendo un vero e proprio divo.

Insomma, vi aspettavate questo cambiamento da parte dei tre tenori? Sembrano proprio diversi, non trovate?

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE