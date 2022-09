Le Donatella, il cordoglio di fan e colleghi dopo il grave lutto in famiglia

Grave lutto per la famiglia de Le Donatella. Giulia e Silvia Provvedi perdono un punti di riferimento importante: il cordoglio dei fan.

Giulia e Silvia Provvedi, iconiche star ed ex cantanti di X Factor hanno conquistato tutti a suon di performances ubriacanti.

La loro frizzantina e adrenalinica attitudine ha fatto innamorare chiunque ed ora si apprestano a fare quel fatidico salto di qualità che ogni star della loro portata compie dopo diversi anni di ‘gavetta’.

Neanche a farlo apposta il loro appeal maggiore è rintracciabile tramite i social e in particolar modo sulla piattaforma di Instagram.

Giulia e Silvia sono diventate una vera e propria garanzia in termini di visibilità, ma oggi per le due cantanti e influencer di fama è un giorno molto triste.

La grave perdita in famiglia ha cambiato difatti il loro umore, sempre allegro e divertente. Andiamo a vedere però di chi si tratta e come hanno reagito i fan al tragico annuncio della scomparsa

Le Donatella, il lutto straziante che cambia l’umore delle due influencer: di chi si tratta

Dopo tutta una serie di scatti e videoclip su Instagram, tra movimenti buffi e proposte indecenti con l’obiettivo di dare un senso alla giornata a chi le ammiravano, oggi per Le Donatella è arrivato il tempo del silenzio e della riflessione.

Il triste annuncio non ha avuto bisogno di ulteriori parole, ne tantomeno di una considerazione.

Questo pomeriggio, Giulia e Silvia in ‘coro’ hanno messo come immagine in evidenza del loro archivio fotografico di Instagram, un cuore rosso al centro di uno sfondo, color nero.

Purtroppo in famiglia è venuto a mancare il caro papà che per anni è stato per loro un punto di riferimento assoluto, una ‘spalla’ forte sul quale poter contare per avere successo nella vita di tutti i giorni

Le Donatella, i messaggi dei fan dopo il lutto che le ha colpite: “Sei stato il nostro….”

Non è stato un giorno come gli altri per Giulia e Silvia Provvedi, protagoniste de Le Donatella, il duetto, tutta ‘birra’ e adrenalina di Instagram e non solo.

Dopo una scorpacciata di performances estive, tra il mare cristallino e le sabbie bianche di alcuni luoghi meravigliosi del nostro Paese, per le ex cantanti di X Factor è arrivato il momento del lungo silenzio, nel rispetto della grave perdita legata al padre di famiglia.

“Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu”

Questo è l’esordio inverosimile che ribalta gli umori delle due cantante, le quali hanno potuto contare, con il passare dei minuti sul sostegno di fan e colleghi del mondo dello spettacolo.

Da Laura Pausini a Melita Toniolo, passando per Laura Chiatti e Antonella Elia, sono stati tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza dopo aver appreso la notizia sui social e aver captato tutto con quel cuore al centro di uno sfondo completamente annerito.

“Un abbraccio grande ❤️; Tesori vi sono vicina 🤗; forza meraviglie”

Queste sono alcune tra le frasi toccanti che dimostrano un’inaspettata vicinanza per le due star del web.

Tra i tanti sms spunta persino quello con il “cuore spezzato” del portiere della Fiorentina, Pierluigi Gollini, oggetto di discussione tra le aule del tribunale e facente parte di un passato accantonato ormai nel dimenticatoio da Silvia.