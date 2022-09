Lorenzo Biagiarelli, Antonella Clerici lo attacca in diretta: “Rovinerai tutto”

Antonella Clerici in una delle puntate di “E’ sempre Mezzogiorno” ha detto la sua riguardo alla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a “Ballando con le stelle”.

Antonella Clerici è tornata in tv con il suo programma “E’ sempre mezzogiorno” dove con la sua spontaneità e genuinità, che la contraddistingue da sempre, non ha potuto fare a meno di punzecchiare il cuoco Lorenzo Biagiarelli, prossimo concorrente di “Ballando con le stelle” e compagno di Selvaggia Lucarelli, una dei giudici scelti da Milly Carlucci.

Coloro che seguono da tempo l’ex conduttrice della “Prova del cuoco” sanno che dire la sua rientra nel suo modo di fare e non riesce a resistere. Ma come l’ha presa lo chef? Scopriamolo.

Ballando con le stelle, tutti i dettagli sul programma

Manca sempre meno all’inizio di “Ballando con le stelle”, programma storico della Rai che tornerà a metà ottobre ogni sabato. Ancora una volta, Milly Carlucci sarà la conduttrice ed ha scelto i concorrenti dell’edizione in arrivo.

Iva Zanicchi, Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli andranno a comporre il cast.

La giuria sarà formata da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto.

Antonella Clerici contro Lorenzo Biagiarelli: cosa le ha detto

Come tutti sanno, Lorenzo Biagiarelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e i due si ritroveranno a “Ballando con le stelle“, uno come concorrente e l’altra come giudice. Secondo l’opinione di molti, la decisione di Milly Carlucci è stata azzardata perché potrebbero crearsi dei malintesi nel corso del programma.

Anche Antonella Clerici ha voluto lanciare una frecciatina nei confronti della coppia più discussa degli ultimi tempi e durante la sua trasmissione ha affermato senza filtri

Non sono sicura di quello che potrebbe accadere a Ballando con le Stelle. Potrebbe capitare che una lovestory funzionante… smetta di funzionare!

Per scoprire se le parole della presentatrice diventino realtà, non ci resta che attendere l’inizio del talent e seguire i protagonisti della nuova edizione. Milly Carlucci riuscirà a far mantenere la calma in studio? Selvaggia Lucarelli limiterà la sua gelosia? Stay tuned.

