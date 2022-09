Mina 2, salta tutto: la fiction è sostituta. Fan senza parole

Mina 2: bastone fra le ruote per la fiction Rai più amata con protagonista Serena Rossi. È tutto bloccato: ecco perché

È stato uno dei grandi successi Rai dello scorso anno conquistando totalmente il pubblico. Uno dei primi lavori post pandemia che ha stupito tutti. Parliamo di Mina Settembre, la fiction con protagonista Serena Rossi che è entrata nel cuore degli italiani.

Attesissima la seconda stagione per vedere cosa combinerà ancora l’assistente sociale, non solo sul lavoro con i suoi casi mai semplici, ma anche sul lato personale, tra amore e molto altra. Tutto era pronto, tanto che Mina 2 stava per tornare ma qualcosa è andato storto. Ecco cosa succede.

Mina Settembre pronta al debutto con alcune news

Gelsomina Settembre a distanza di più di un anno dal suo esordio sul piccolo schermo stava per tornare con grande gioia del pubblico. Il promo della seconda stagione della fiction è andato in onda parecchie volte molte mostrando i protagonisti più amati: da Serena Rossi a Giuseppe Zeno, passando per Giorgio Pasotti e Christiane Filangieri fino ad accogliere delle new entry.

Ci saranno, infatti, come trapelato dalle anticipazioni, tra gli altri anche Antonia Liskova e Marisa Laurito. Il pubblico però dovrà ancora attendere senza poter far partire il countdown per i nuovi episodi. C’è un imprevisto che al momento fa saltare tutto. La fiction è stata, infatti, sostituita.

Mina 2, l’esordio è bloccato: il motivo è importante

Bisognerà attendere una settimana in più per poter vedere sul piccolo schermo la prima puntata di Mina 2. La Rai, infatti, ha deciso di cambiare i palinsesti e così la fiction con protagonista Serena Rossi è stata rinviata. L’esordio non sarà domenica 25 settembre come precedentemente annunciato ma slitterà alla domenica successiva, 2 ottobre.

Perché questa decisione? Per dare spazio allo speciale dedicato alle elezioni e alla maratona condotta, a partire dalle 23, da

Bruno Vespa e Monica Maggioni che si occuperanno di monitorare la situazione da subito dopo la chiusura delle urne fino ai primi exit poll.

Mina Settembre avrebbe dovuto chiudere la messa in onda con anticipo e non sarebbe stata la scelta ideale per l’esordio di una fiction così amata ed attesa, per questo la scelta di posticipare alla domenica successiva, decisamente più tranquilla, l’esordio. Al suo posto uno speciale de “I Soliti Ignoti” con Amadeus.

