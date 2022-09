Pippo Baudo è finito al centro dei riflettori per un retroscena spiazzante: un accadimento clamoroso ha messo fine a un’era di cui è stato protagonista.

86 anni, tra i volti che hanno scritto la storia della televisione italiana. Pippo Baudo, classe 1936, è uno dei conduttori più famosi del piccolo schermo.

All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, il suo talento unito alla sua passione per il mondo televisivo l’ha portato a diventare un nome storico della TV, guidando i format più seguiti del palinsesto per interi decenni. Dagli anni Sessanta è stato onnipresente sugli schermi, per poi abbondare le scene per via dell’avanzare dell’età.

Ormai da anni lontano dai riflettori, si sta godendo la pensione e il meritato riposo anche se negli ultimi mesi la sua salute è stata in bilico, tanto che il figlio Alessandro è tornato in Italia dall’Australia – dove viveva con la famiglia – per stargli vicino. Emerge un nuovo colpo di scena in cui è protagonista il conduttore: nessuno si aspettava una cosa simile.

Si chiude un’era. Questo quello che ha lasciato senza fiato i fan di Pippo Baudo, rimasti basiti a seguito di un colpo di scena inaspettato.

Amatissimo dal pubblico, a conquistare tutti anno dopo anno il suo temperamento sempre allegro e la sua carica unica. La sua figura manca molto agli spettatori, tanto da sentire la sua mancanza: Pippo è, infatti, unico e insostituibile e a dimostralo i tanti record che ha raggiunto nella sua lunga carriera. Tuttavia uno è stato superato, nello stupore di tutti.

Tra i record di Baudo, c’è quello di aver condotto per più volte consecutive programmi di successo come il Festival di Sanremo. O almeno c’era fin ora.

La collega Mara Venire – denominata da tutti zia – ha superato Baudo con l’inizio della nuova stagione di “Domenica In”: si tratta della sua 14esima edizione.

pippo è arrivato a 13, io a 14. Sono davvero felice, il ringraziamento va al pubblico

Le parole nella gioia immensa condivise da Mara: quest’anno la conduttrice ha festeggiato 30 anni di carriera e sembra non volerne sapere della pensione.

