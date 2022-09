“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso non riesce a parlare: “mi ha davvero colpita”. Cala il gelo tra gli ospiti

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso in difficoltà di fronte ai suoi ospiti: alla conduttrice non era mai accaduta una cosa del genere prima d’ora

Il feretro della regina Elisabetta II, che solamente qualche giorno fa lasciava il castello di Balmoral, ha finalmente raggiunto la capitale Londra per essere esposto all’ultimo omaggio da parte della folla. Barbara D’Urso, che ha seguito l’arrivo della salma a Westminster Hall, ha puntualmente aggiornato i telespettatori in diretta da “Pomeriggio Cinque”.

Essendo i rumors relativi alla Royal Family sempre più fitti e variegati, la conduttrice non ha potuto far a meno di occuparsi di una delle tematiche che, proprio nelle ultime ore, è clamorosamente balzata agli onori della cronaca.

“A quanto dicono, re Carlo avrebbe avuto un figlio dalla consorte Camilla all’età di appena 18 anni“: questo lo scoop lanciato dalla conduttrice, che non ha mancato di sviscerarlo insieme ai suoi analisti.

Ad aver profondamente scombussolato la D’Urso, tuttavia, è stata anche un’ulteriore questione impossibile da non evidenziare. In apertura del secondo blocco della puntata, la presentatrice ne ha parlato con tono affranto: “mi ha davvero colpita“. A cosa stava facendo riferimento Barbara? Cerchiamo di capirlo insieme.

“Pomeriggio 5”, Carlo III avrebbe un altro figlio? Barbara D’Urso lancia lo scoop

I tabloid di tutto il mondo, da settimane, non parlano d’altro che di questo: Carlo III, in giovanissima età, avrebbe avuto un figlio dall’allora amante Camilla, ad oggi divenuta regina consorte del Regno Unito.

A lanciare lo scoop è stata proprio Barbara D’Urso durante la puntata odierna di “Pomeriggio Cinque”. La conduttrice, che ha mostrato le foto del presunto figlio del re, ha immediatamente richiesto il parere dei suoi opinionisti: “secondo voi gli assomiglia?“.

Nonostante gli ospiti non abbiano potuto negare l’evidente somiglianza, la questione del figlio illegittimo di Carlo, a detta dello studio, è destinata a rimanere irrisolta. “Non possono costringerlo a fare il test del dna” – ha osservato perentoriamente Enrica Bonaccorti – “non sapremo mai qual è la verità“.

Ad aver scosso particolarmente la conduttrice, tuttavia, è stata un’ulteriore questione preannunciata al principio del secondo blocco della puntata. Barbara D’Urso, con tono sommesso, ha mostrato agli analisti le immagini che l’avevano a tal punto turbata e sconvolta. “Spero che anche voi abbiate notato quello che ho notato io…“: queste le parole con cui la partenopea ha introdotto la spinosa tematica.

La conduttrice non riesce a parlare: “mi ha davvero colpita”. Cala il gelo tra gli ospiti

Le immagini tanto reclamate da Barbara D’Urso riguardavano l’arrivo del feretro della regina presso Westminster Hall. La conduttrice, che ha osservato il tutto con profonda attenzione, non ha potuto evitare di sottolineare un particolare a dir poco sconvolgente.

“mi ha davvero colpita il fatto che harry e meghan, ancora una volta, fossero per mano e che si siano scambiati tenerezze durante la camminata”.

Un dettaglio che, in un primo momento, è parso ammutolire gli analisti di “Pomeriggio Cinque”. Solo in seguito, dallo studio si è levato un coro di approvazione indirizzato a Barbara: “hai ragione, è evidente che ormai vogliano differenziarsi in tutto e per tutto, anche in queste circostanze“.

