Primark, apre nella nota città italiana: clienti euforici e nuovi posti di lavoro. 400 assunzioni

L’espansione di Primark in Italia è inarrestabile. Il noto colosso dello shopping low cost sta aprendo i battenti in una nota città: in arrivo nuovi posti di lavoro.

Dalla moda, all’oggettistica per la casa, ai prodotti per la cura personale, Primark è una delle insegne dello shopping low cost più conosciuta in assoluto. Di origine irlandesi, dal 1969 si è affermata sulla scena commerciale, aprendo negozi in innumerevoli Paesi, tra cui l’Italia non manca all’appello.

Inaugurato ad Arese il primo punto vendita, nel 2016, da allora è sbarcata in molte regioni, per la gioia degli italiani. I suoi prodotti sono, infatti, molto amati per il loro ottimo rapporto qualità prezzo, potendo così fare shopping senza dover spendere chissà quanti capitali.

Arriva un aggiornamento dal marchio: si allunga la lista dei suoi negozi italiani con una nuova apertura.

Primark, apre in nota città d’Italia: la gioia dei cittadini

Il numero di punti vendita targati Primark sale: nello Stivale arriva un nuovo negozio per la felicità dei consumatori.

È in Campagna che il colosso sta aprendo i battenti: a Marcianise – Comune in provincia di Caserta – sale l’attesa per il suo arrivo. Sembra che a dicembre 2022 il negozio inaugurerà e sono pertanto in corso i lavori perché tutto sia pronto.

A entusiasmare i cittadini, non sono solo i prodotti di Primark, ma anche il fatto che il marchio ha aperto diverse posizioni, dando così nuove opportunità agli abitanti della zona.

Primark, nuovi posti di lavoro: 400 assunzioni

Sono più di 78mila i dipendenti di Primark nel mondo di cui 3mila in Italia. A questi se ne aggiungeranno altri: il nuovo punto vendita campano, infatti, ha bisogno di personale.

Per il suo 11esimo punto vendita nello Stivale, il colosso ha aperto nuove assunzioni.

sono 400 le nuove posizioni di lavoro aperte da primark

Questo per animare il nuovo store che sarà all’interno del Centro Commerciale Campania. Le assunzioni sono legate al ruolo di addetto vendita: questa figura dovrà occuparsi di tenere in ordine il negozio e assistere i clienti coprendo fasce orarie sia full-time, sia part-time. Per candidarsi è necessario andare sul sito ufficiale del marchio, alla pagina carriere.

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE