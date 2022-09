La regina Elisabetta II cos’ha scelto di indossare per il suo ultimo viaggio su questa terra? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Mancano solo 5 giorni al funerale della regina Elisabetta II, morta l’8 settembre verso le 18.30 al Castello di Balmoral in Scozia. Le condizioni di salute della sovrana si sono aggravate a seguito di una rovinosa caduta che non le ha dato scampo.

Qualche piccolo segnale ha lanciato l’allarme, il famosissimo cambio della guardia, una delle attrazioni più note di Londra che si ammira dinanzi all’ingresso principale del Palazzo di Buckingham Palace, era stato sospeso, in segno di rispetto nei confronti di Sua Maestà.

La regina ha esalato l’ultimo respiro accompagnata verso la fine da due dei quattro figli, Carlo (ora Re Carlo III) e la principessa Anna. Nel momento esatto della morte di Elisabetta II è scattata l’Operazione London Bridge, con la frase in codice London Bridge is down, il Ponte di Londra è crollato, è stato annunciato il decesso.

Dobbiamo sottolineare che il piano strategico che si sviscera in 10 giorni non è stato dedicato solo ad Elisabetta II, quando morì la regina Madre, Elizabeth Bowes-Lyon si mise in atto l’Operazione Tay Bridge, alla morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, l’Operazione Forth Brigde. Per quanto riguarda Carlo III, attuale re, è prevista l’Operazione Menai Bridge, mentre per William, erede al trono, l’Operazione Big Ben.

La regina Elisabetta II è stata un’icona per il mondo, non solo per la sua diplomazia, calma innata e forza inarrestabile ma anche per i suoi outfit sempre riconoscibili grazie ai colori sgargianti. In queste ore, dove il feretro ha percorso svariati chilometri per giungere a Buckingham Palace in una bara di piombo, utilizzata per conservare meglio il corpo, il web si chiede come sia vestita la sovrana.

In questa occasione, il protocollo non ha previsto abiti colorati con tanto di capellini, indossati dalla regina per essere riconoscibile sempre e comunque anche in caso di attentato tra la folla.

Il corpo di Elisabetta II, così come quelli dei re e delle regine che l’hanno preceduta, sarà seppellito con i paramenti reali. In rete gira un video che fa intravedere per qualche secondo il feretro, Elisabetta indossa un mantello a modi tunica bordato di oro con richiami in nero tutto decorato, un copricapo che le raccoglie gran parte della testa e del visto, la corona, gioielli e crocifisso in pietre preziose.

