Romina Carrisi presenta il fidanzato ai genitori: la reazione di Al Bano

Romina Carrisi sembra aver trovato un nuovo amore e non perde occasione di presentarlo alla sua famiglia: chi è il fidanzato della figlia di Romina e Al Bano.

Romina Carrisi è una dei figli di Romina Power e Al Bano, molto legata alla sua famiglia e amante dell’arte. Infatti, anche lei ha seguito le orme dei suoi cari cimentandosi in vari ambiti: musica, recitazione, scrittura e moda.

Nonostante abbia un passato molto noto, ha sempre cercato di mantenere un certo distacco e intraprendere un proprio percorso che le desse la possibilità di crearsi una sua identità.

Romina Carrisi, il no di “Ballando con le stelle”

La figlia dei due cantanti sarebbe stata rifiutata da Milly Carlucci e non avrebbe superato i provini per entrare nel cast di “Ballando con le stelle”. Molto attiva sui social, avrebbe riferito la notizia ai fan che la seguono e supportano in ogni situazione.

In una storia Instagram avrebbe affermato

Ci sono rimasta male? Certamente.Ma ho imparato ad accettare i ‘no’ con estrema eleganza. Ho fatto un reality show nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio.

La nuova fiamma

La Carrisi si è subito consolata con il suo nuovo fidanzato. Lo ha conosciuto negli studi Rai, durante un invito a “Oggi è un altro giorno”. I due hanno 17 anni di differenza e lui lavora come regista di esterna.

Il suo nome è Stefano Rastelli. Secondo quanto hanno raccontato, si sarebbero scambiati il primo bacio per gioco, quando a pranzo insieme, hanno visto alcuni paparazzi e il regista ha proposto all’attrice di scambiarsi una coccola così da scatenare il gossip. Da quel giorno sarebbe iniziata la loro relazione.

Dopo aver pubblicato la prima foto sui social, sembra che il regista abbia già conosciuto i genitori in occasione del compleanno della fidanzata. Romina Carrisi ha compiuto da poco 35 anni ed ha festeggiato insieme alla sua nuova fiamma e a Romina Power e Al Bano.

La coppia di artisti per adesso non avrebbe riferito nulla riguardo a Stefano, supportano e sostengono la loro figlia sempre, senza giudicarla. Non ci resta che seguire l’attrice per scoprire come si evolverà la storia d’amore che l’ha travolta completamente.

