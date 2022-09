Silvia Toffanin è finita nel mirino per un retroscena clamoroso: a seguito di una grande preoccupazione ha preso una netta decisione con cui molla tutto.

42 anni, bellezza a non finire, fascino ipnotico. Silvia Toffanin è tra le conduttrici più amate: il suo format “Verissimo” è seguitissimo, tanto che il suo recente ritorno dopo la pausa estiva ha fatto gioire i fan.

La moglie di Pier Silvio Berlusconi, puntata dopo puntata, racconta le storie di personaggio dello spettacolo, emozionando con i suoi modi di fare sempre brillanti e cortesi. Capace di mettere sempre a proprio agio gli ospiti, tutti erano in attesa dell’inizio della stagione per le voci su una presunta puntata a cui avrebbe preso parte la Blasi, amica di Silvia, anche se nel concreto non se né più fatto nulla.

Accanto alla vita professionale dai tanti traguardi, Silvia ha costruito una splendida famiglia con Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice sta con l’Amministratore delegato di Mediaset da molti anni, anche se non si sono mai sposati.

Silvia Toffanin: grande preoccupazione. La scelta senza precedenti

Genitori di Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, Silvia Toffanin e Pier Silvio non sembrano sentire la necessità di dire il fatidico sì: non hanno bisogno di un anello al dito per consacrare il loro amore.

Molto affiatati, innumerevoli le occasioni in cui si sono mostrati al fianco della loro splendida famiglia.

Quest’estate hanno trascorso vacanze al mare indimenticabili, tra la splendida villa acquistata in Liguria e un nuovo yatch nuovo. In queste ore invece stanno festeggiando il compleanno della loro Sofia Valentina che ha spento 7 candeline. Proprio dalla vita personale della Toffanin arriva un colpo di scena inaspettato: la conduttrice ha preso una netta decisione.

Silvia Toffanin, lo fa davvero: molla tutto

Anche se la 42enne adora la sua carriera, ama molto anche fare la mamma.

Proprio per questo si ritaglia momenti dedicati solo ai figli e al compagno staccando la spina da tutto e tutti. Nell’ambito di un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha confessato come abbia capito con il tempo quanto siano importanti le piccole cose e come desideri godersi ogni istante trascorso coi figli, dedicandogli tempo di qualità.

quando sto con loro mollo tutto

Le parole della Toffanin con cui ha svelato quanto le stia a cuore essere una mamma sempre presente, malgrado i tanti impegni vista la sua carriera intensa.

