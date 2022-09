Storie italiane, Eleonora Daniele in lacrime: “immagini indelebili”. Travolta dal dolore in diretta

Con la morte della Regina Elisabetta II si è tornati a parlare di Lady Diana, la principessa del popolo scomparsa a causa di un incidente attorno cui si aggirano tanti misteri.

“Storie italiane” è tornato questa mattina su Rai 1 con il terzo appuntamento della stagione e Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di parlare della Regina Elisabetta II, morta l’8 settembre all’età di 96 anni dopo 70 anni di regno.

La scomparsa della sovrana è una notizia che sta facendo molto discutere, soprattutto perché con la sua morte spuntano dei particolari sui vari argomenti e fatti della Royal family. Tra i tanti, l’incidente di Lady Diana che dopo venticinque anni è ancora avvolto nel mistero.

Lady Diana, la tragica storia della principessa

Aveva 36 anni e si era separata da poco con il principe Carlo, quando Lady Diana venne trovata morta dopo un incidente a Parigi. Fu un duro colpo per il Regno Unito e la Royal family, in particolare per Williame e Harry.

Il caso fu archiviato sia dalla polizia francese sia da quella inglese come incidente, essendo escluso qualsiasi manomissione dell’automobile. Inoltre, ci sarebbe un dettaglio da non sottovalutare. Tra poco dovrebbe uscire il libro scritto dal principe Harry sulla sua vita e famiglia dove è stato riportato anche l’incidente. Il figlio di Lady Diana ha voluto analizzare il caso con l’aiuto di una squadra di detective per capire se si è trattato di un incidente o un attentato.

Sono tanti i particolari che vengono contestati sul giallo di Lady D: l’autista ubriaco, l’auto non sicura, il movente.

Eleonora Daniele in lacrime per Lady D

Eleonora Daniele, riportando a galla la vicenda della morte di Lady Diana, non ha potuto fare a meno di commuoversi in studio.

Ha mandato in onda un servizio sulla notte della tragedia e poi ha esclamato con voce tremolante

IMMAGINI INDELEBILI, IMPRESSE NELLA MEMORIA.

Vladimir Luxuria, ospite in studio ha voluto dire la sua al riguardo affermando

SECONDO ME, L’OSTILITà TRA LA REGINA E LADY DIANA è STATA MEDIATICAMENTE UN PO’ ESAGERATA. voglio ricordare che le uniche due volte in cui la regina si è vestita di nero sono state per i funerali di lady d e per il suo consorte.

Un altro ospite ha aggiunto che Lady Diana morendo ha cambiato la Regina Elisabetta visto che la sovrana è diventata più mamma e nonna dopo la morte della nuora. È emersa, infatti, l’importanza empatica con il popolo. Poi la Daniele ha continuato

la figura di lady diana rimane, secondo me, rispetto agli altri elementi della casa reale, quella più amata.

Poi, la conduttrice ha voltato pagina pur rimanendo nella cornice reale. Ha mandato in onda un altro servizio riguardante le infedeltà all’interno della Royal family sottolineando il fatto che la Regina Elisabetta, durante il suo regno, ha dovuto affrontare diverse problematiche che l’hanno resa più forte e stoica.

