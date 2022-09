Totti smascherato di nuovo, stavolta è insieme alla figlia: la reazione di Ilary – FOTO

Francesco Totti è tornato a casa con lei, questa volta in compagnia della figlia, la reazione alle FOTO crea una nuova spaccatura.

L’ex capitano giallorosso è stato nuovamente sorpreso a casa della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, con la quale avrebbe ormai ufficializzato la sua relazione. Le dichiarazioni di Francesco Totti pare non abbiano difatti lasciato più spazio a fraintendimenti, amplificando la sua incolmabile lontananza da Ilary Blasi e dalla sua vecchia vita.

Francesco Totti, torna a casa con lei insieme a Isabel

Secondo le immagini riportate dal settimanale di “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, l’ex calciatore si sarebbe recato dalla Bocchi in compagnia di sua figlia minore, di sei anni, Isabel. Forse con l’intenzione di creare un rapporto d’amicizia tra lei e i due figli di Noemi.

Totti dunque – continuando a rinfacciare vecchie tensioni e incomprensioni a suon di Rolex e pochette – non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Eppure, Ilary – dopo anche il sonoro intervento di Fabrizio Corona scatenatosi su Instagram nelle ultime ore – sembra non essersi lasciata turare dal pacchetto completo. La reazione agli scatti inediti di Totti e la Bocchi non si è dunque fatta attendere, lasciando stavolta ai fan dimenticare le aspre, ma probabilmente veritiere, considerazioni di Francesco sugli strascichi della sua longeva – ma ormai archiviata – love story con Ilary.

Francesco Totti, e la reazione di Ilary alle FOTO “sconvolgenti”

Nelle ventiquattro ore precedenti alla pubblicazione delle immagini a casa di Noemi, Ilary ha presieduto assieme all’altra delle loro figlie, Chanel, a due occasioni importanti, mostrandosi acqua e sapone, ma soprattutto “insensibile” a quelle che alcuni utenti avrebbero definito “le provocazioni” finora ricevute dal suo ex partner.

“Ieri sera, al compleanno di zio Stefano“, Ilary ha mostrato di voler tornare a sorridere al fianco della sua “vera famiglia” al completo. Lo scatto è stato seguito da un dopocena entusiasmante presso il Teatro dell’Opera di Roma e in luminosa compagnia del giovane artista Lorenzo Licitra e della talentusoa ballerina, fra le protagoniste dell’evento, Eleonora Abbagnato.

“LAST NIGHT”

L’attuale situazione pare abbia inoltre spinto Ilary a riconsiderare le sue intenzioni e a dire, stavolta, tutta “la sua verità“.

Se sembrava finora che la conduttrice avesse ripensato alla sua volontà di accogliere l’invito, a lei amorevolmente riservato durante l’estate, dall’amica e collega Silvia Toffanin – ora pare che sia davvero giunto il momento di riapprodare nel salottino di “Verissimo“.

