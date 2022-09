In attesa di rivedere Vanessa Incontrada sul piccolo schermo, c’è chi non avrebbe alcun dubbio: la conduttrice è in dolce attesa. Tutta la verità

Vanessa Incontrada è una vip molto seguita e amata dal pubblico italiano che presto tornerà in tv nei panni di Fosca in Fosca degli Innocenti, la mini-fiction su Canale 5 che ha ottenuto molto successo.

Di origine spagnola, l’attrice e conduttrice ha sempre cercato di mantenere una certa privacy sulla sua vita privata, ma negli ultimi tempi tale equilibrio sembra essersi rotto e il gossip non fa altro che parlare di lei e del suo matrimonio.

Vanessa Incontrada, il matrimonio con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati nel 2007 e dalla loro unione è nato Isal, il loro unico figlio. Complici e sempre insieme, uno accanto all’altro, si supportano e sostengono a vicenda.

Da qualche mese, però, il web parla di una presunta crisi tra i due e proprio la conduttrice avrebbe riferito a Io donna

Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti.

E poi la presunta gravidanza

Nella stessa intervista, Vanessa Incontrada avrebbe parlato anche del desiderio di avere un secondo figlio. Da quella dichiarazione, il web non ha potuto fare a meno di iniziare una serie di pettegolezzi che stanno facendo incuriosire il pubblico.

L’aumento di peso, il momento di riflessione e un’estate completamente lontana dai riflettori hanno scaturito ancora di più curiosità tra i fan che vorrebbero scoprire la verità: Vanessa Incontrada è in dolce attesa?

Per adesso non ci sono indiscrezioni al riguardo, l’unico dettaglio saltato all’occhio è stato l’abito rosso scelto per l’ezione di “Tim Music Awards“, la manifestazione televisiva che assegna i premi alle migliori hit estive e dà una serie di riconoscimenti a chi ha caratterizzato la stagione.

La vip ha condotto insieme a Carlo Conti tale evento e per l’occasione ha indossato un vestito attillato che ha messo in risalto le sue forme prorompenti tanto che qualcuno si sarebbe chiesto

E SE FOSSE INCINTA?

Non ci resta che attendere per scoprire tutti i particolari, intanto la Incontrada si prepara a tornare più bella che mai su Canale 5 con la seconda stagione di Fosca degli Innocenti. Pronti a seguirla?

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE