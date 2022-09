Addio all’amore della sua vita: un noto conduttore torna single dopo venti anni

Dopo quasi venti anni si lasciano e ognuno prende la propria strada. Questa è la storia di un noto conduttore che ha raccontato la sua esperienza al Corriere della Sera.

Sono passati diciotto anni dal primo giorno che si sono conosciuti ed hanno iniziato la loro storia d’amore. Oggi, dopo tutto questo tempo hanno deciso di separarsi e dirsi addio per sempre. Stiamo parlando di Alfonso Signorini e l’ex senatore Paolo Galimberti.

Il giornalista e direttore di Chi avrebbe rivelato qualche dettaglio in più sulla vicenda che l’ha toccato profondamente e cui non può fare a meno di pensare.

Alfonso Signorini e una storia d’amore lunga venti anni

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti sono stati fidanzati per quasi venti anni e la loro storia d’amore ha fatto molto parlare, visti i ruoli ricoperti da entrambi nel mondo della televisione e dello spettacolo.

Il giornalista di Chi, però, sembra aver voltato pagina ed avrebbe rivelato al Corriere della Sera che

Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene.

Dalle sue parole sembra che Signorini abbia lasciato il suo compagno. Inoltre, ci sarebbe un altro dettaglio che confermerebbe tale ipotesi.

Un nuovo amore per il conduttore

Nel corso dell’intervista, il conduttore del “Grande fratello vip” avrebbe parlato di una nuova fiamma a cui sarebbe legato da poco.

Il re del gossip avrebbe dichiarato

Sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?

Poi ha aggiunto

Non fa parte del mondo dello spettacolo. Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza.

Non sappiamo di chi parli e probabilmente non lo sapremo mai. Alfonso Signorini farà di tutto per mantenere la privacy su questa storia, è o non è un professionista? Intanto, il pubblico lo aspetta al “Grande fratello vip”, il reality tornerà in onda su Canale 5 lunedì 19 settembre.

Sono tante le novità in arrivo, chissà se il conduttore non riveli anche l’identità del suo nuovo amore? C’è chi se lo augura, non ci resta che attendere. Stay tuned.

