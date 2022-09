Alberto Matano, la dichiarazione ha paralizzato il conduttore: “lo faccio tutti i giorni”. Gelo a “La vita in diretta”

Alberto Matano paralizzato dalle sconvolgenti affermazioni del suo ospite: nello studio de “La vita in diretta” cala un silenzio imbarazzante

Che Alberto Matano rimanga a corto di parole è un evento a dir poco raro agli occhi dei telespettatori. Il giornalista, che da qualche anno è al timone dell’affermatissimo “La vita in diretta”, ha dimostrato in svariate occasioni di saper essere un padrone di casa davvero impeccabile.

In questi ultimi giorni, tra l’altro, la bravura del presentatore non ha fatto altro che risaltare ulteriormente. Matano, che si dedica con puntualità e professionalità alla morte della regina Elisabetta e ai suoi imminenti funerali, sottopone al vaglio dei suoi analisti tutto quello che concerne la Royal Family.

Al netto di ciò, proprio durante l’appuntamento di giovedì 15 settembre, il pubblico ha visto per la prima volta il conduttore in difficoltà. Il suo ospite, senza preavviso, lo ha messo di fronte ad una situazione a dir poco imprevista.

Alberto Matano in difficoltà di fronte all’ospite: a “La vita in diretta” è calato il gelo

Tra gli ospiti della puntata odierna de “La vita in diretta”, anche il celebre stilista dei vip Enzo Miccio. Assieme alle restanti opinioniste del talk di Rai 1, il conduttore non ha mancato di disquisire in merito ad un argomento decisamente elettrizzante.

“Sono in molte a rivolgersi a me chiedendomi abiti da sposa simili a quelli di Kate e Meghan” ha spiegato Miccio, chiamato in causa proprio nel momento in cui si è trattato di discutere dei vestiti indossati dalle principesse nel giorno del loro matrimonio.

Il confronto con Diana, a quel punto, è parso letteralmente inevitabile. A detta di Eleonora Giorgi, nessuna delle due cognate sarebbe riuscita ad eguagliare la regalità ed il portamento di Diana, considerata la “principessa per antonomasia”.

A fronte dell’infervorarsi del dibattito, Matano non ha mancato di fare un’osservazione clamorosa a proposito della presenza di Enzo Miccio. Osservazione a cui lo stilista, con il suo inconfondibile modo di fare, ha replicato seduta stante.

Enzo Miccio, in studio la dichiarazione che ha paralizzato il conduttore: “lo faccio tutti i giorni”

“È incredibile come la presenza di Enzo Miccio abbia rianimato lo studio“: questa la constatazione di Alberto Matano a fronte del dibattito a dir poco incandescente scatenato dalle parole dello stilista.

Tra chi parteggiava per l’abito da sposa di Lady Diana e chi per quello di Kate o Meghan, Miccio non ha potuto far a meno di inserirsi nel discorso per rispondere al giornalista con una battuta delle sue:

“Se faccio questo effetto vengo qui ospite tutti i giorni”.

Un’eventualità che, stando alle reazioni riscontrate in studio, è parsa letteralmente elettrizzare le opinioniste de “La vita in diretta”, al pari del presentatore stesso.

Alberto Matano, allettato dalla proposta del suo ospite, ha infatti replicato allegramente dopo qualche secondo di silenzio: “vieni pure quando vuoi se questi sono i risultati“.

