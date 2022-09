Amadeus prende il posto del collega: rivoluzione in Tv. Scoperto cosa farà …

Amadeus arriva in prima serata. Chiamato in soccorso dalla Rai presenterà una serata speciale. Ecco perché

Amadeus si è rivelato essere una vera macchina da guerra. Basta portarlo sul piccolo schermo e gli ascolti sono assicurati. Lo ha dimostrato con il Festival di Sanremo, nel pieno della pandemia, ma anche nei momenti più distesi come quest’anno, tant’è che la Rai gli ha affidato altre due edizioni.

E poi ci sono altri programmi come l’ormai amatissimo “I Soliti Ignoti” che dopo il Tg1 delle 20 accompagna i telespettatori verso la prima serata della rete ammiraglia Rai. Un format amatissimo che sotto la guida del conduttore sforna numeri da record.

“I Soliti Ignoti” volano già in alto: i dati

È ricominciato da poco “I Soliti Ignoti” eppure i numeri fanno saltare di gioia. Si parla già di 4 milioni di spettatori a serata con il 20% di share. Si preannuncia, insomma, una stagione impegnativa per “Striscia la notizia” che come di consueto dovrà affrontare una sfida non facile.

Il programma che porta a scoprire le identità ed il suo conduttore sono così amati che la Rai ha chiesto ad Amadeus di dare una mano al palinseesto e arrivare direttamente in prima serata.

Si tratta di una “questione d’emergenza” per tappare un buco e prendere il posto di un altro programma. Il pubblico di sicuro gradirà.

Amadeus in prima serata: ecco chi sostituirà

Domenica 25 settembre Amadeus arriva in prima serata con una edizione speciale de “I Soliti Ignoti”. Si partirà subito dopo il Tg1 e si andrà avanti fino alle 23, nel momento in cui si darà la linea a Bruno Vespa e Monica Maggioni che apriranno uno speciale per seguire gli spogli elettorali e dare i primi exit poll sulle elezioni.

Ma perché Amadeus è arrivato in prima serata?

Per sostituire quello che doveva essere il debutto della prima puntata della seconda stagione di Mina Settembre, l’attesissima fiction Rai con Serena Rossi.

Come ha rivelato Davide Maggio sul suo sito, Viale Mazzina ha preferito posticipare l’esordio alla domenica successiva, decisamente più tranquilla, per la fiction così da poter andare in onda senza pressioni ed interruzioni e ha chiesto ad Amadeus di coprire il buco della prima serata.

