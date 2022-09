Anastasia Ronca è la nuova velina di Striscia la Notizia: scopriamo qualcosa in più sulla nuova “bionda” che farà parte del programma di Antonio Ricci

Sta per cominciare una nuova edizione di Striscia la Notizia. Anche quest’anno è partito il toto scommesse per le veline del famoso programma di Antonio Ricci, e solo in questi giorni sono stati rivelati i nomi delle due fortunate. Saranno infatti Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli a ricoprire questo ruolo.

Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli: nuove veline di Striscia la Notizia

Cosmary Fasanelli è già nota agli occhi del pubblico: infatti, lo scorso anno, ha partecipato come ballerina ad Amici di Maria De Filippi. È stata infatti una concorrente di Alessandra Celentano ed è stata eliminata poco prima del serale.

Anastasia, invece, arriva dritta da Miss Italia. Sembra proprio che il concorso di bellezza abbia portato fortuna alla giovane 22enne, che ora si ritrova a salire sul “bancone” più famoso d’Italia. Ogni sera, infatti, ci farà compagnia su Canale Cinque ballando proprio al fianco della bellissima Cosmary.

Anastasia Ronca: in bikini è un sogno ad occhi aperti

In queste ore, Anastasia ha guadagnato moltissimi followers su Instagram: dopo che è stata ufficializzata come velina, infatti, si è ritrovata puntati addosso tantissimi riflettori. Al momento, c’è moltissima curiosità attorno alla nuova velina di Striscia la Notizia.

Anastasia, proprio in queste ore, ha pubblicato un bellissimo scatto di lei a bordo piscina. Non è difficile credere che abbiano scelto proprio lei come velina, considerato il suo fascino disarmante e il suo fisico che toglie il fiato. Insomma, anche stavolta la ricerca è stata accuratissima ma alla fine ha dato i suoi risultati: Anastasia è semplicemente perfetta per questo ruolo.

“In bocca al lupo per la tua nuova esperienza a Striscia”

Sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram, intanto, Anastasia ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri per questa sua nuova esperienza da parte dei suoi vecchi followers ma anche quelli nuovi, che sono pronti a darle fiducia e a sostenerla fino all’ultima puntata.

