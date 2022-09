Bomba d’acqua in centro Italia, auto spazzate via: si temono dispersi

Maltempo, bomba d’acqua devastante nel centro Italia: la situazione è veramente drammatica, si temono dispersi.

Le previsioni climatiche, per questo fine settimana di settembre, avevano preannunciato il maltempo. E così, in alcune zone d’Italia, le temperature sono già precipitate mentre i temporali che si stanno abbattendo sul territorio sono a dir poco devastanti. In molte città italiane è stata diramata l’allerta meteo.

Questa sera, però, sulle Marche si è abbattuta una pesantissima bomba d’acqua. A Cantiano, un piccolo paese che vanta poco più di Duemila abitanti, la situazione è drammatica. Le strade sono velocemente diventate dei torrenti, con anche le auto trascinate vie. Si temono dispersi: i telefonini non funzionano mentre in alcune zone del paese l’acqua è giunta fino ai primi piani.

Maltempo sulle Marche: immagini shock sui social network

Diverse persone stanno ovviamente rilasciando testimonianze da brividi condividendo immagini scioccanti sui social network.

La foto della piazza di Cantiano sommersa dall’acqua (con anche le auto trascinante dalla furia del Maltempo) sta facendo il giro del web a grandissima velocità. Anche il video di una strada che si è trasformata in un fiume devastante è alquanto terrificante.

Alcune persone non sono state ancora rintracciate dal momento che i telefonini non funzionano: il sindaco Piccini ha prontamente lanciato un appello sui social network.

Bomba d’acqua sulle Marche: l’appello del sindaco

Per prima cosa, è stato chiuso il passo della Contessa. Alcuni corsi d’acqua sono straripanti e hanno reso la situazione ancora più complicata.

Sul luogo sono prontamente intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Il sindaco di Cantiano ha deciso di fare un appello attraverso i suoi canali social.

“una bomba d’acqua si sta abbattendo su cantiano. diversi fiumi sono straripati. invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma e ad evitare situazioni di rischio”,

si legge nel messaggio. Il Sindaco ha anche spiegato che la viabilità comunale è stata interrotta in diversi tratti.