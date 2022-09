Chiara Ferragni ha stupito ancora una volta, mostrando un’incredibile novità: un’area della sua vita ha visto una trasformazione profonda. I fan sono rimasti senza parole.

Influencer numero uno in Italia, imprenditrice digitale di successo, moglie di Fedez e mamma degli splendidi Leone e Vittoria. Chiara Ferragni, nei suoi 35 anni di vita ha raggiunto molti record, tanto da essere considerata una delle donne più influenti.

Precorritrice dei tempi, quando ancora i social non era così di moda ha avuto la geniale intuizione di utilizzarli per raccontare la sua quotidianità. Da allora non si contano coloro che si sono ispirati a lei: partita dal blog “The blond saland” ha poi sfondato sulle piattaforme social, soprattutto su Instagram e Tik Tok, stringendo inoltre collaborazioni con le Maison più importanti sulla faccia della terra.

Di seguito ha fondato un suo brand di vestiti, lanciandosi poi in altri settori come quello degli accessori e della cartoleria. Un business vivente che ha anche sfondato sugli schermi con un documentario autobiografico e con la serie “The Ferragnez”: nonostante tutto, le novità nella vita della cremonese non si fermano. Un grande cambiamento è arrivato.

Chiara Ferragni mostra il cambiamento incredibile: fan in tilt

I fan della Ferragni sono rimasti basiti nello scoprire un grande cambiamento nella sua vita. È stata lei stessa a mostrarlo, dimostrando come abbia fatto una trasformazione pazzesca.

La novità in questione riguarda la sua vita professionale: ritornata a Milano dopo l’estate si è rimessa all’opera nella gestione del suo marchio, ma da un luogo diverso.

Chiara Ferragni Brand ha, infatti, una nuova sede enorme, a testimonianza di quanto l’azienda dell’influencer sia cresciuta a vista d’occhio.

Chiara Ferragni si supera ancora una volta: grande novità

Un intero piano. La nuova sede dell’azienda dell’imprenditrice digitale non solo è imponente, ma anche molto lussuosa. Contornata da vetrate trasparenti e parenti rosa, a renderla molto particolare un giardino presente al centro degli immensi spazi.

Articolata in molti uffici, una parte consistente della sede è riservata allo showroom che dà sul Museo Permanente di Milano.

il rosa è il colore protagonista

Ma non mancano per le stanze dettagli oro, azzurro pastello ed elementi glitterati come la reception. A Chiara è spettata la stanza vista giardino grazie a cui potrà rilassarsi, nonostante gli intensi ritmi lavorativi.

