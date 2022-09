“Tu non sei vera”. Elodie bella come una divinità: mai vista così FOTO

Elodie è sempre più bella: la famosa cantante ha pubblicato un video sul suo profilo di Instagram che ha lasciato is suoi milioni di fans senza fiato

Elodie era soltanto una ragazzina quando entrò per la prima volta nello studio di Amici di Maria De Filippi. Non avrebbe mai immaginato che quella sarebbe stata l’inizio di una avventura che l’avrebbe portata a diventare una delle cantanti più amate qui in Italia, ma anche una delle più belle e più affascinanti.

Elodie presenta il suo nuovo singolo

Elodie aveva i capelli rosa e il sorriso sempre stampato sul viso, ma la verità è che veniva da un passato davvero molto complicato che l’aveva inevitabilmente segnata. Ma la ruota gira e nel suo caso questo detto è proprio vero, perché alla fine il suo talento è riuscito a portarla lontana da tutti quei problemi che ha avuto da adolescente.

Elodie non fu lei a vincere la sua edizione di Amici, ma è stata piuttosto brava ad intraprendere una carriera di successo. Infatti ha deciso di non bruciare le tappe e di fare le cose con calma e questo le ha decisamente portato fortuna, considerando che anno dopo anno è diventata sempre più famosa.

Elodie incanta il web ancora una volta

Nelle ultime estati, Elodie ha fatto ballare milioni di persone con delle vere e proprie hit. Ha presentato uno stile musicale tutto nuovo che le ha permesso di distinguersi dalla massa e di farsi amare dal pubblico.

Elodie ha un successo davvero inarrestabile: infatti manca solo una settimana all’uscita al cinema di “Ti mangio il cuore”, di cui lei, in un certo senso, si è ritrovata a fare parte proprio con la sua musica.

Manca una settimana all’uscita al cinema di “Ti mangio il cuore”. PROIETTILI con @joanthiele invece è fuori domani a mezzanotte

I suoi fans non ci stanno più nella pelle all’idea di assistere a questa novità: non vedono l’ora di ascoltare questo nuovo brano che, sicuramente, sarà bellissimo proprio come lo sono tutte le altre sue canzoni.

